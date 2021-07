Bolsonaro announces new Ministry

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – President Jair Bolsonaro announced for next week a new ministerial reform, which foresees the change of the Minister of the Civil House and the re-creation of the Ministry of Labor, which will be renamed the Ministry of Employment and Welfare.

This Thursday morning (22), Bolsonaro confirmed in an interview to Rádio Banda B, from Curitiba, the name of senator Ciro Nogueira to command the Civil House, the most important area of the government in the president’s opinion, as it is responsible for the ” coordination of ministries.

The measure is seen as another “nod” to the center parties, to which Senator Nogueira belongs today, and which could block an impeachment process in the National Congress. During the interview, Bolsonaro stated that moving away from these political parties hinders governability.

“There are just over 200 people. If you remove this party from the Center, that leaves 300 votes for me. If I remove a hundred or so leftist parliamentarians, I will govern with a fifth of the House. There is no way to govern with a fifth of the Chamber,” he said.

The offers of positions for the center and the re-creation of Ministries are two measures that contradict their electoral promises. In 2018, the president promised “a maximum” of 15 ministries in his administration and today reaches 23.

The new Ministry of Employment and Social Security must be taken over by the current Secretary General of the Presidency, Onyx Lorenzoni.

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato per la prossima settimana una piccola riorganizzazione di governo, che prevede il cambio del ministro della Casa Civile e il ripristino del ministero del Lavoro, che sarà ribattezzato ministero del Lavoro e del Welfare.

Stamani Bolsonaro ha confermato in un’intervista a Rádio Banda B, di Curitiba, il nome del senatore Ciro Nogueira al comando della Casa Civile, che secondo il presidente è il dicastero più importante, in quanto responsabile del “coordinamento dei ministeri” e delle attività del governo. Il provvedimento è visto come un’altra “mano tesa” ai partiti di centro, a cui appartiene il senatore Nogueira, e che potrebbe bloccare il processo di impeachment al Congresso.

Durante l’intervista, Bolsonaro ha affermato che l’allontanamento da questi partiti politici ostacola la governabilità: “Lo schieramento di centro è composto da circa 200 parlamentari. Se li escludo, mi restano 300 voti. Se rinuncio anche a un centinaio di parlamentari di sinistra, governerò con un quinto della Camera. Non c’è modo di governare con un quinto della Camera”, ha detto Bolsonaro. Le offerte di cariche per il centrosinistra e il ripristino dei ministeri sono due misure che contraddicono le promesse elettorali. Nel 2018 il presidente aveva annunciato infatti “un massimo” di 15 ministeri nella sua amministrazione, che però oggi ne conta 23.

Il nuovo ministero del Lavoro e del welfare sarà guidato dall’attuale Segretario Generale della Presidenza, Onyx Lorenzoni.

SAU PAULO – O presidente Jair Bolsonaro anunciou para a próxima semana uma nova reforma ministerial, que prevê a troca do Ministro da Casa Civil e a recriação do Ministério do Trabalho, que passará a chamar Ministério do Emprego e Previdência.

Na manhã desta quinta-feira (22), Bolsonaro confirmou em entrevista à Rádio Banda B, de Curitiba, o nome do senador Ciro Nogueira para comandar a Casa Civil, a área mais importante do governo na opinião do presidente, pois é responsável pela “coordenação dos ministérios.

A medida é vista como mais um agrado aos partidos de centro, do qual pertence hoje o senador Nogueira, e que poderiam barrar um processo de impeachment no Congresso Nacional. Durante a entrevista, Bolsonaro afirmou que se afastar desses partidos políticos dificulta a governabilidade.

“São pouco mais de 200 pessoas. Se você afastar esse partido de Centro, sobram 300 votos para mim. Se afastar Cento e poucos parlamentares de esquerda, eu vou governar com um quinto da Câmara. Não tem como governar com um quinto da Câmara”, disse.

A ofertas de cargos para o centro e a recriação de Ministérios são duas medidas que contrariam as suas promessas eleitorais. Em 2018, o presidente prometeu “no máximo” 15 ministérios em sua gestão e hoje já chega a 23.

O novo Ministério do Emprego e Previdência deve ser assumido pelo atual Secretário-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni.