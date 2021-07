Precipita bus di linea a Capri, diversi feriti e un morto accertato

NAPOLI – C’è una vittima accertata nell’incidente del bus precipitato, questa mattina, in zona Marina Grande a Capri. La conferma alla Dire arriva dall’Asl Napoli 1. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco.



Il minibus, all’interno del quale viaggiavano undici persone, è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura su un tratto di spiaggia libera. Tutti gli occupanti rimasti feriti sono stati recuperati.

A quanto apprende la Dire da fonti locali, sarebbero due i feriti gravi dell’incidente poi trasportati entrambi, a bordo di elicotteri, all’ospedale del Mare di Napoli. Gli altri feriti lievi – da come riferisce l’Asl Napoli 1 Centro sarebbero 19 – sono stati tutti ricoverati nel locale ospedale, il Capilupi.

DALL’ASL NAPOLI 1 IL BILANCIO DELL’INCIDENTE: “VENTOTTO FERITI E UNA VITTIMA”

Ventotto feriti e una vittima. Questo il bilancio del grave incidente occorso ad un bus di linea precipitato nei pressi di Marina Grande a Capri. A darne conferma la Asl Napoli 1 che, in una nota, ricostruisce le fasi dei soccorsi scattate “immediatamente” attivando, attraverso l’Unità Operativa Servizio 118 Napoli 1 e in sinergia con il sindaco di Capri, “il piano operativo per fronteggiare l’emergenza sanitaria venutasi a creare”. Con l’ausilio di due elicotteri, di polizia e guardia di finanza messi a disposizione tramite la prefettura di Napoli, “è stato trasferito personale sanitario e presidi medici necessari” ad integrare quanto già presente all’Ospedale Capilupi di Capri che è il primo riferimento per l’accoglienza dei feriti. Inolte, “all’elicottero del servizio regionale di emergenza 118, abilitato al trasporto dei pazienti, è stata affiancata un’ulteriore unità di elisoccorso con capacità tripla di trasporto feriti”.



L’unico decesso verificatosi è “stato accertato sul luogo dell’incidente” mentre, gli altri feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Capilupi, tutti registrati con codici gialli e rossi. I passeggeri presentano “politraumi a dinamica maggiore con fratture multiple dello scheletro in più distretti, sospette lesioni vascolari dei distretti toraco-addominali, policontusioni multiple, escoriazioni multiple, ferite lacero contuse multiple”. I feriti registrati al pronto soccorso sono 28, due dei quali sono già stati trasferiti nel capoluogo di regione all’Ospedale del Mare e all’Ospedale pediatrico Santobono. Altri due feriti “sono attualmente assistiti in camera operatoria in attesa di trasferimento”, altri “stanno ricevendo cure e sono in fase di stabilizzazione emodinamica e assistenza respiratoria, in attesa di trasferimento”. Delle persone coinvolte nell’incidente quattro sono di nazionalità francesce e libanese.