Regionali Abruzzo, Tajani: “Il vento non è cambiato, la Sardegna è stata un caso”

"Non c'è nessun cambiamento di vento. In Sardegna è stato commesso qualche errore", dice Tajani dopo il risultato delle Regionali in Abruzzo

ROMA – “Ho sempre detto che non c’è nessun cambiamento di vento… In Sardegna è stato commesso qualche errore, soprattutto nella tempistica perché se si decide di cambiare un candidato forse bisogna farlo con largo anticipo, prima della campagna elettorale. Non è successo così, ma se andiamo a vedere il voto di lista in Sardegna ha confermato che la maggioranza dei sardi è di centrodestra”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, parlando con i cronisti davanti a Palazzo Chigi all’indomani della vittoria del centrodestra alle regionali abruzzesi. Poi Tajani ha concluso: “C’è stato quindi un buon risultato della candidata indicata dalla sinistra, ma è stato un caso perché alla candidata non ha fatto seguito un risultato forte di lista a sinistra”.

