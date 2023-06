Tg Cultura, edizione del 22 giugno 2023

‘GLI DEI RITORNANO’, A ROMA IN MOSTRA I BRONZI DI SAN CASCIANO

A Roma, al Palazzo del Quirinale, apre al pubblico la mostra ‘Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano’ che presenta per la prima volta le straordinarie scoperte effettuate nell’estate 2022 nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, in Toscana. Oltre venti statue e statuette, migliaia di monete in bronzo ed ex-voto anatomici raccontano una storia di devozione, di culti e riti ospitati in luoghi sacri dove l’acqua termale era usata anche a fini terapeutici. L’eccezionale stato di conservazione delle statue ha permesso anche di tramandare lunghe iscrizioni in etrusco e latino che raccontano delle genti che frequentavano il luogo sacro e delle divinità invocate. La mostra, visitabile su prenotazione nei periodi 23 giugno-25 luglio e 2 settembre-29 ottobre, è promossa dal Quirinale e dal ministero della Cultura.

POMPEI SI COLORA CON STREET ART, NEL SEGNO DI RESILIENZA E ARMONIA

Resilienza e armonia saranno le tematiche che animeranno le creazioni degli street artist nella terza edizione del Pompei Street Festival, che si svolgerà dal 27 giugno al 2 luglio. Interpretando con il loro personale stile questo filo conduttore, i 23 artisti che giungeranno a Pompei realizzeranno un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città. Diciotto i Paesi rappresentanti dai 5 continenti. Quest’anno la kermesse, per volontà dell’Amministrazione comunale, mette al centro del progetto la promozione culturale e quella turistica, che nella giornata inaugurale saranno promosse in un convegno con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il consigliere del ministro della Cultura, l’economista Gianni Lepre, e il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

A CABRAS TRE FESTIVAL IN UNO, L’ESTATE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL SINIS

Tre Festival – uno archeologico, uno cinematografico e uno letterario – animano l’estate di Cabras e Paulilatino (Oristano), portando nel Parco Archeologico naturale del Sinis personaggi di fama nazionale e internazionale tra i quali Peppe Servillo, Piergiorgio Odifreddi, Andrea Purgatori, Makkox e Valerio Aprea, e poi Ester Viola, Ben Pastor e Gino Castaldo. Un programma ricco di appuntamenti volti a esplorare i possibili legami tra l’archeologia e la cultura in tutte le sue forme, che si susseguiranno dal 27 giugno al 9 luglio, e poi l’1 e 2 agosto. Si comincia con la seconda edizione del ‘Festival Internazionale dell’Archeologia. L’Isola dei Giganti’, a seguire ci sarà la prima edizione di ‘Sardegna Archeofilm Festival’ e si chiuderà con il ‘Festival Letterario dell’Archeologia’.

AL ‘LIBRO POSSIBILE’ SI PENSA AL FUTURO: POSITIVAMENTE

‘Il libro possibile’ 2023 pensa positivo, parla di futuro e amplia la sua platea a un pubblico sempre più internazionale. Giunto alla XXII edizione, il grande evento culturale di piazza torna in Puglia il 5, 6, 7 e 8 luglio a Polignano a Mare e il 18, 19, 20, 21 e 22 a Vieste. ‘Penso positivo’ è il tema con cui la manifestazione rende omaggio a quell’inno pop alla speranza cantato da Jovanotti e a cui s’ispira per parlare di futuro a suon di diritti, clima e legalità attraverso le idee e le opinioni di circa 250 ospiti, tra i più illustri esponenti nazionali e internazionali dei diversi campi del sapere. Tra loro ci saranno Ferdinando Aramburu, Kristinn Hrafnsson direttore di WikiLeaks, Anabel Hernandez, Zharko Kujundjiski, Nick Rosa, Donald Sassoon e Paolo Taticchi.