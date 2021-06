‘C’era una volta… alle Egadi’, l’omaggio a Morricone con concerti sugli scogli e pubblico in barca

PALERMO – Insieme chitarra e violoncello e poi musica al tramonto sugli scogli nelle tre isole Egadi da poter godere dal mare, in barca o, addirittura, in canoa. Sono queste le peculiarità del concerto-tributo al maestro Ennio Morricone ‘C’era una volta… alle Egadi’, al quale da sabato 26 giugno, dalle 19, e per gli altri due week-end a seguire, si potrà assistere gratuitamente a Favignana, poi a Marettimo e a Levanzo.

A interpretare il repertorio di Morricone saranno i maestri Gino De Vita alla chitarra e Vincenzo Toscano al violoncello. L’idea del concerto-tributo è di Filippo Peralta ed è promossa nell’arcipelago dalla Pro Loco Isole Egadi, presieduta da Massimo Saladino. Le location scelte sono uniche e suggestive.



A Favignana i due musicisti suoneranno sugli scogli di punta Sottile, conosciuta per gli splendidi tramonti con vista su Marettimo. Sabato 3 luglio, alle 19, invece, il concerto si terrà a Scalo Maestro, a Marettimo, una suggestiva e minuscola caletta di sabbia racchiusa da punta Troia, dove si erige il Castello, e inserita in un contesto particolarmente selvaggio e incontaminato. A Levanzo, invece, sabato 10 luglio, sempre alle 19, il concerto si terrà sugli scogli di Cala Fredda, in un pezzo di costa ancora selvaggio, a pochi passi dal centro. Un’ora di musica da ascoltare d’un fiato al calar del sole.



“Abbiamo incluso in scaletta brani selezionati tra le centinaia di colonne sonore che il maestro Morricone ha composto – spiega il chitarrista marsalese Gino De Vita -, dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente“. Un lavoro certosino fatto di studio e ricerca quello compiuto da De Vita e dal trapanese Vincenzo Toscano, che hanno voluto inserire in scaletta non solamente le colonne sonore dei film ‘C’era una volta in America’, ‘C’era una volta il West’, ‘Il buono, il brutto e il cattivo’, ‘Mission’, ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ e ‘Nuovo Cinema Paradiso’, ma anche brani meno conosciuti.

All’interno del concerto sono stati inseriti anche alcuni brevi interventi audio con le parole del maestro Morricone. “Questo concerto-tributo a Ennio Morricone programmato in queste location particolari e uniche si candida a diventare uno degli omaggi più autentici a Ennio Morricone – spiega Peralta -.

Il maestro è stato l’interprete della più bella musica del nostro tempo, capace di emozionare pubblico di tutte le generazioni”.