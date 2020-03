Coronavirus, Conte: “Supermercati aperti, non create code”

ROMA – Nel suo discorso in diretta, il premier Giuseppe Conte elenca i servizi e i negozi che resteranno aperti: “Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessita’. Non abbiamo previsto nessuna restrizione sugli orari di apertura dei supermercati. Non c’e’ ragione – spiega Conte – di fare una corsa agli acquisti e di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperti farmacie e parafarmacie. Assicureremo i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, assicureremo tutti i servizi pubblici esenziali, ad esempio i trasporti. Anche tutte le attivita’ funzionali a quelle essenziali”. Le nuove misure restrittive annunciate da Giuseppe Conte sono valide, precisa Palazzo Chigi fino al 3 aprile.

“La nostra comunita’ deve stringersi forte- aggiunge Conte- come un catena a protezione della vita, se cedesse anche solo un anello questa protezione verrebbe meno esponendoci a pericolo piu’ grandi. I passi indietro che stiamo facendo saranno una rincorsa per ripartire. Uniti ce la faremo”.