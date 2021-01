Tg Lazio, edizione del 22 gennaio 2021

NOMINE ASL, INDAGATI ZINGARETTI E D’AMATO PER ABUSO D’UFFICIO

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sono indagati per abuso d’ufficio nell’ambito di un’inchiesta sulle nomine dei dirigenti Asl. Nell’indagine, aperta in seguito a un esposto del consigliere di Fratelli d’Italia, Antonello Aurigemma, sono coinvolte una decina di persone. Ora la Procura dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio per gli indagati o sollecitare l’archiviazione del procedimento. In una nota la Regione Lazio si è detta “convinta di aver operato nel rispetto della normativa vigente, esprimendo massima fiducia nel lavoro della magistratura”.

A EMPORIO CARITAS PRIMI ALIMENTI ACQUISTATI CON FONDI ARSIAL

Nell’Emporio della Solidarietà della Caritas di Roma, in via Casilina vecchia, sono arrivate stamani le prime derrate alimentari acquistate con i 750mila euro messi a disposizione dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura a favore delle famiglie in difficoltà. Non solo beni essenziali come olio, caffe’, latte e legumi ma anche prodotti Made in Lazio freschi e di qualità, dal pesce alla carne ai salumi. “E’ un’iniziativa importante perché è aumentato il numero di famiglie cadute in una condizione di indigenza per le conseguenze economiche del Covid” ha spiegato il presidente di Arsial, Mario Ciarla.

SONO 7MILA I SENZA FISSA DIMORA ROMANI, REPORTAGE DELLA DIRE

Sono circa 7mila i senza fissa dimora romani, una città nella città fatta di persone invisibili. E il loro numero rischia di aumentare a causa della crisi innescata dalla pandemia. L’agenzia Dire ha effettuato un reportage tra via Casilina, San Lorenzo, Piazza Vittorio e il lungotevere, per documentare la situazione. “Chi sopravviveva con lavori precari, con il lockdown è finito in mezzo alla strada” ha spiegato Davide Conte, di Arci Pianeta Sonoro, che distribuisce generi alimentari, vestiti e beni di prima necessità a chi vive sul marciapiede.

MUNICIPIO I APRE ECO-SPORTELLO: CONSIGLI SU BIOEDILIZIA

E’ stato inaugurato questa mattina dal presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, il primo Eco-sportello della città. Aperto all’interno della sede municipale di via Trionfale, permetterà ai cittadini di chiedere agli architetti consulenze gratuite su ristrutturazioni delle proprie abitazioni in chiave sostenibile, suggerimenti di bio edilizia, eco arredamento e ottimiazione energetica. “Siamo molto felici di questa inaugurazione- ha spiegato Alfonsi- questo era un progetto che già avevamo in essere ma che con la pandemia, gli ecobonus e i finanziamenti per rendere i luoghi più sostenibili, ha preso addirittura maggior risalto”.