‘Running for good’, il gruppo Iccrea al fianco di Sport Senza Frontiere

ROMA – Compiere un’impresa sportiva e aiutare bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-19. Regalare lo sport facendo sport, un potente strumento di educazione, integrazione, prevenzione e coesione sociale e veicolo privilegiato di un auspicato ritorno alla normalità. È questo lo scopo principale di Running for Good, l’iniziativa solidale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea a sostegno di Sport Senza Frontiere (SSF).

IL PROGETTO #BACKTOSPORT

Obiettivo dell’edizione 2020: raccogliere 20.000 euro e sostenere il progetto #BackToSport di SSF, che prevede la presa in carico di minori e dei loro rispettivi nuclei familiari residenti nelle città di Roma, Milano, Napoli, Bergamo, Trento e Torino in condizione di disagio e a rischio emarginazione a causa del Covid-19.

Nel programma 2020, dopo la GREEN RUN – Vallombrosa Trail, promossa da BCC Valdarno Fiorentino, svoltasi il 6 settembre, un nuovo appuntamento che mette sport e solidarietà al centro senza dimenticare la sicurezza e il pieno rispetto delle misure di prevenzione da Covid-19: la Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge, 24 e 25 ottobre: un fine settimana di gare virtuali per gli amanti della corsa, della camminata, del ciclismo, del nuoto e dello sport in generale, aperto anche alle sfide all’insegna della creatività. La Challenge si basa su fiducia, solidarietà, inclusione, passione, rispetto delle regole e valori dello sport.

GIANNI SASSO TESTIMONIAL DELLA CHALLENGE

Testimonial d’eccezione Gianni Sasso, atleta azzurro di Paratriathlon: “Nella vita grazie allo sport ho affrontato e superato tante sfide, una dopo l’altra. Oggi ho deciso di accettarne un’altra, partecipare il 24 e 25 ottobre alla Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge, la seconda gara sportiva dell’iniziativa Running for Good 2020 e aiutare il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea a raccogliere fondi per Sport Senza Frontiere Onlus. Chiunque può unirsi a me e contribuire a questa grande iniziativa”.

COME SI SVOLGERÀ LA GARA

La Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge è una gara non competitiva, virtuale e multisport, pensata per essere svolta in un qualsiasi luogo e da tutti, sportivi e non. Chiunque voglia parteciparvi, può cimentarsi in corsa, camminata, ciclismo, nuoto o in un altro sport oppure in una qualsiasi altra attività creativa come cantare una canzone o cucinare il proprio piatto preferito. È possibile partecipare in un momento a piacere tra il 24 e il 25 ottobre, da soli o in squadra.

Il totale dei fondi raccolti tra iscrizioni e donazioni sarà devoluto interamente al progetto #BackToSport. Una doppia gara, quindi, sportiva e di solidarietà, con il duplice traguardo di vincere la sfida personale e raggiungere l’obiettivo solidale. “Nei lunghi mesi del lockdown e dopo – sostiene Alessandro Tappa, Presidente di SSF – siamo stati vicini ai nostri 400 bambini seguiti a Roma, Napoli, Milano, Bergamo, Trento e Torino in molti modi, per non lasciare soli loro e le famiglie. In questa nuova, delicata fase, c’è bisogno del sostegno di tutti per garantire loro la possibilità di fare sport, di divertirsi e guadagnare un ritorno alla normalità, per quanto possibile, pur nell’emergenza che continua. Running for Good è un esempio creativo di fare solidarietà e creare una community attorno a un obiettivo di grande utilità sociale.”

“Grazie all’impatto positivo che l’iniziativa ha direttamente sulle comunità – ha dichiarato Giuseppe Gambi, Consigliere delegato alla Sostenibilità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – con la Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge diffondiamo i valori che caratterizzano il Gruppo come l’inclusività, l’integrazione, la valorizzazione e il sostegno al territorio. Attraverso questa gara e le altre previste nel programma della Running for Good comunichiamo la nostra vocazione alla sostenibilità e promuoviamo lo sport come strumento di inclusione sociale, benessere e sviluppo della comunità. Insieme possiamo fare tanto per i bambini di Sport Senza Frontiere”.