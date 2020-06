VIDEO |Sport senza frontiere e l’emergenza Covid19: “Ora si torna allo sport”

ROMA – Fin dai primissimi giorni di lockdown a causa dell’emergenza Covid-19, Sport Senza Frontiere ha avviato una serie di attività di supporto # dallapartedeibambini che prevedevano : azioni di informazione a scopo preventivo sul tema COVID-19, approvvigionamento di beni di prima necessità, rinforzo e relazione per il benessere psicofisico. iIn questi video, in pochi minuti, il racconto di una vicinanza reinventata ma quotidiana ai bambini e le famiglie di contesti disagiati che la Onlus segue regolarmente.

Ora che il lockdown è finito e lentamente alcune attività stanno riprendendo, anche quelle sportive, inizia anche per i bambini una nuova fase, un ritorno alla vita: #backtosport è la nuova fase di Sport Senza Frontiere, un primo passo di ritrovata libertà