VIDEO | Coronavirus, anche Giulia Ghiretti al fianco di Sport Senza Frontiere dalla parte dei bambini

ROMA – Prosegue senza sosta l’attività di Sport Senza Frontiere per restare il più vicino possibile alle famiglie degli oltre 400 bambini seguiti nelle periferie di Roma, Milano, Bergamo, Napoli e Trento. Nelle ultime settimane sono stati distribuiti molti pacchi alimentari e kit ludico didattici, oltre ai tablet offerti da Vodafone, strumenti indispensabili in particolare per i bambini, per restare in collegamento con la scuola. A introdurre la nuova clip di Sport Senza Frontiere Giulia Ghiretti atleta paralimpica, campionessa di nuoto, in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, ‘kit di emergenza’ e tutorial, Sport senza frontiere si trasforma

VIDEO | Coronavirus, Marco Fighera con ‘Sport senza frontiere’ dalla parte dei bambini