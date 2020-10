Tg Cinema, edizione del 21 ottobre 2020

DA ‘ROMULUS’ A THOM YORKE: PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA FESTA DI ROMA

Steve McQueen, Pete Docter, Gianfranco Rosi, John Waters, Valeria Golino e Damien Chazelle. Questi sono solo alcuni degli ospiti che hanno animato, in presenza o da remoto, la quindicesima edizione della Festa del Cinema. La kermesse, diretta da Antonio Monda, si prepara per accogliere le premiere di ‘Romulus’, la prima serie di Matteo Rovere, ‘Maledetta primavera’ di Elisa Amoruso, ‘Herself – La vita che verrà’ di Phyllida Lloyd, ‘Cosa sarà’ di Francesco Bruni, che chiuderà la Festa, e anche molti incontri con il pubblico. Tra questi, quello con Thom Yorke, i fratelli D’Innocenzo, Gabriele Mainetti, che mostrerà i primi sei minuti di ‘Freaks Out’, e i Manetti Bros., che sveleranno i primi sei minuti di ‘Diabolik’.

‘MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI’, SUL RED CARPET CON INFASCELLI

Il mito di Francesco Totti non si è spento con l’addio all’A.S. Roma. Il regista Alex Infascelli ha deciso di portare il numero 10 sul grande schermo in ‘Mi chiamo Francesco Totti’, in sala fino al 21 ottobre e dal 16 novembre su Sky. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, nel documentario il ‘Capitano’ racconta in prima persona, con la sua voce, tutto quello che ha vissuto fuori e dentro il campo da calcio.

‘FORTUNA’, ALLA FESTA DI ROMA GLI ABUSI DI CAIVANO

Vite strappate, abusi e orrore nel rione di Parco Verde di Caivano. Questo racconta ‘Fortuna’, l’opera prima di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Pina Turco e Cristina Magnotti. Presentato alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, il film racconta di Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni scaraventata dall’ottavo piano del palazzo in cui abitava da Raimondo Caputo, dopo essersi ribellata ai suoi ennesimi abusi sessuali. Il regista, però, ha scelto di nascondere la realtà e di trattare questa tragedia con la finzione. ‘Fortuna’ uscirà al cinema entro quest’anno, distribuito da I Wonder Pictures.

‘SUL PIÙ BELLO’, DA ALICE 2020 AL CINEMA

‘Sul più bello’ arriva oggi al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Presentata alla 18esima edizione di Alice nella Città, l’opera prima di Alice Filippi segue la storia di Marta, interpretata dall’esordiente Ludovica Francesconi. La protagonista è una ragazza di diciannove anni orfana dall’età di 3, lontana dai canoni di bellezza dettati dalla società e dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante il il destino beffardo, ha un travolgente carisma e un obiettivo: farsi dire ‘ti amo’ dal ragazzo più bello di tutti.