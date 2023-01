Stadio Roma, chiusa oggi la Conferenza dei servizi preliminare

ROMA – Si è chiusa oggi la conferenza preliminare dei servizi dedicata al nuovo stadio della Roma. Gli uffici del dipartimento Urbanistica del Comune di Roma stanno redigendo il verbale, che sarà pronto nei prossimi giorni. E’ quanto apprende l’agenzia Dire.

Il passaggio di oggi è solo il primo step ufficiale sulla lunga via dell’approvazione definitiva del progetto targato As Roma. I prossimi passaggi sono l’approvazione della delibera che conterrà il testo del verbale, il voto dell’aula sul pubblico interesse e l’apertura della conferenza dei servizi decisoria. Dopo la quale, con l’ok definitivo alla convenzione tra parte pubblica e As Roma, entreranno in azione ruspe ed escavatrici. Prima di quel passaggio, infine, è attesa la presentazione del progetto architettonico dello stadio che sarà realizzato nell’area di Pietralata.

“Siamo soddisfatti- spiegano alla Dire dal comitato Pro stadio Roma– ora auspichiamo che tutto vada a buon fine e lo stadio si faccia. Però tutto, fino ad oggi, è stato trattato fuori dal dibattito pubblico. Sarebbe doveroso un passaggio con la cittadinanza, a partire dai Municipi. Ma va detto chiaro: lo stadio è un arricchimento per la città. Chi non lo vuole preferisce lasciare l’area così come è adesso, ovvero una distesa di baracche e rifiuti. Chi non vuole lo stadio vuole il male di Roma. Naturalmente anche noi chiediamo che si valutino bene gli impatti e che tutto si faccia al meglio. E aggiungiamo che sarebbe opportuno un dialogo con chi si occupa anche dello sviluppo delle limitrofe aree Fs, un progetto autonomo rispetto a quello dello stadio, dove sono stati già autorizzati volumi. Sarebbe il caso di legare i due progetti con una visione più ampia”.

Un progetto, quest’ultimo, che con lo stadio della Roma e il nuovo Tecnopolo atteso nei prossimi anni rilancerà l’intera area di Pietralata.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it