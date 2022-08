Acerenza vince l’oro nella 10 km, Paltrinieri solo settimo. Tra le donne argento Taddeucci

(Foto di Andrea Masini / DBM)

ROMA – Domenico Acerenza è medaglia d’oro nella 10 km in acque libere degli Europei di Roma. L’azzurro ha nuotato in 1h50’33″6. Argento e bronzo ai francesi Marc Antoine Olivier e Logan Fontain. Più indietro Gregorio Paltrinieri, reduce dall’oro nella 5 km: Super Greg ha toccato in settima posizione, chiudendo la sua prova in 1h51’12″7.

ACERENZA: “ERO STANCO DI ESSERE SECONDO”

“Il secondo posto non mi andava più bene. Volevo vincere e oggi ho dato tutto ma sono arrivato alla fine distrutto“. Così Domenico Acerenza dopo la vittoria nella 10 km in acque libere degli Europei di nuoto a Roma. Ieri per ‘Mimmo’ era arrivato l’argento dietro Gregorio Paltrinieri (oggi settimo) nella 5 km, stessa posizione conquistata nella 10 km ai Mondiali di Budapest sempre dietro il compagno di allenamenti.

“È stata una bella battaglia, una gara super faticosa e però alla fine gioire con il pubblico è stato spettacolare. La dedico a tutta la gente che era qui a vederci e a chi ci ha sempre seguito. Sono davvero soddisfatto ed è bellissimo vincere in casa“, ha aggiunto Acerenza. “Nell’ultimo giro ho visto che ne avevo ancora e sono andato di sprint. Ho cercato di essere lucido mentalmente“, dice spiegando di aver “avuto tanti momenti di difficoltà ma ho insistito e ho avuto tenacia. Penso di essere un atleta che ora sa adattarsi a ogni condizione ed è questa la chiave per vincere”.

PALTRINIERI: “MARE BESTIALE, CON QUESTE ONDE NON CE L’HO FATTA”

“C’era un mare bestiale, faccio tanta fatica in queste condizioni e cercare di recuperare l’ungherese che era davanti mi ha distrutto, erano condizioni difficili. Ho cercato di resistere ma non ne avevo più perché è stata complicata dall’inizio e già a metà gara me ne sono reso conto“. Così Gregorio Paltrinieri dopo il settimo posto nella 10 km degli Europei di nuoto nelle acque di Ostia.

Greg è “contentissimo” per Acerenza, “molto meglio che abbia vinto lui che uno degli altri nella lista partenti. Ha fatto grandi miglioramenti e questa vittoria se la merita tutta. Io ho provato a stare lì ma non ce l’ho fatta”. Nel pomeriggio alle 16 è in programma l’ultima gara. “Speriamo nella staffetta, certo che la faccio. E speriamo che il mare – che stamattina era peggio di ieri, con la corrente che ti portava da tutte le parti – resti così”, ha chiuso Greg.

GINEVRA TADDEUCCI ARGENTO NELLA 10 KM DONNE

Ginevra Taddeucci è medaglia d’argento nella 10 km in acque libere degli Europei di Roma. L’azzurra ha chiuso in 2h01’15″2. Oro alla tedesca Leonie Beck, argento alla portoghese Angelica Andrè. Per le altre due azzurre in gara nella 10 km in acque libere, arrivano un quinto posto per Rachele Bruni con il tempo di 2h01’31″5 e una settima posizione per Giulia Gabbrielleschi in 2h02’09″3, che ieri aveva conquistato il bronzo nella 5 km.

TADDEUCCI: “NESSUN RAMMARICO, FELICE PER ARGENTO IN CASA”

“Nessun rammarico per l’oro, sapevo che la Beck era più veloce. Le avversarie che c’erano oggi sono dei mostri quindi sono veramente felice per l’argento vinto, soprattutto perché arriva in casa”. Così Ginevra Taddeucci, medaglia d’argento nella 10 km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma. “Non sapevo per quanto ne avrei avuto e ho deciso di partire prima delle altre e di provare a reggere – spiega sul suo attacco che le è valso il secondo posto – Le onde poi mi davano fastidio, ma valeva per tutti. Ho tenuto buoni ritmi per tutto l’anno in allenamento e sembrava che non faticassi molto. In allenamento abbiamo iniziato a cambiare approccio in acqua e sono felice che tutto questo sia servito”, conclude l’azzurra.

