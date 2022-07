VIDEO | Bardi: “La crisi di governo non avrà ripercussioni sulle Regioni”

POTENZA – “Il governo Draghi è caduto per vicissitudini legate a temi di carattere nazionale, non credo ci saranno ripercussioni a livello regionale. Ritengo che in questo momento le Regioni debbano essere riferimento per i cittadini”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine della presentazione del progetto Lucas oggi a Potenza.

“Si farà una campagna elettorale – ha aggiunto – però le Regioni devono continuare a essere coese per portare avanti i programmi prefissati senza farci sconvolgere dal momento storico che vede sì il governo nazionale che va rieletto, ma anche degli scopi ben precisi da portare avanti per gli interessi di tutti”.

