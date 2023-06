Tg Politico Parlamentare, edizione del 21 giugno 2023

MATURITÀ. PARTENZA CON POLEMICA

Al via la maturità, con polemica. E’ iniziato oggi l’esame di Stato con la prima prova di italiano. Per 536.008 studenti si torna alla formula pre covid. Tra le tracce, Alberto Moravia e Salvatore Quasimodo. E poi un tema sull’’Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’ di Marco Belpoliti, e ancora altre tracce su Oriana Fallaci, Piero Angela, Federico Chabod e la lettera aperta del 2021 al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in cui il mondo accademico chiedeva di reintrodurre le prove scritte, sospese per la pandemia. Una scelta quest’ultima bollata dall’ex ministro come “di una scorrettezza infinita”. La giornata si è aperta con un messaggio della premier Giorgia Meloni in cui ricorda l’ansia del suo esame e invita i ragazzi ad affrontare la sfida “a testa alta, la ricorderete per tutta la vita”, assicura.

POLEMICA SUL MES, PER IL MEF E’ VANTAGGIOSO

Il Mes non presenta rischi per la finanza pubblica, anzi potrebbe portare a vantaggi in termini di reputazione internazionale e valutazione delle agenzie di rating. Il Meccanismo europeo di stabilità torna al centro del dibattito politico grazie ad un documento del Mef che dà un sostanziale via libera alla ratifica. Il testo arriva in commissione Esteri della Camera dove è attesa la votazione sulla ratifica che dovrebbe arrivare in aula entro il mese, ma dopo la discussione di oggi si è optato per un rinvio. Per Maurizio Lupi “nella maggioranza esistono sensibilità diverse ma, come sempre, si troverà una sintesi”. Per la segretaria del Pd, Elly Schlein, “non ratificare velocemente il Mes intacca la credibilità internazionale del Paese”. Intanto anche al Senato maggioranza in difficoltà sul decreto lavoro dove, a causa dell’assenza di Forza Italia, il voto sugli emendamenti è finito in pareggio.

SCHLEIN: SANITÀ E LAVORO AL CENTRO DELL’ALLEANZA

Elly Schlein non mette veti per il suo “campo largo”, ma ad una condizione: potranno partecipare solo “le forze che intendono costruire un’alternativa alla destra”. La segretaria Pd torna sul tema delle alleanze ribadendo il confronto “con tutte le altre forze di opposizione sui temi”. Il primo è la “sanità pubblica, da difendere dai tagli di questo governo”. Poi c’è il capitolo “lavoro e salario minimo”. Anche sul progetto lanciato in direzione di una estate militante, “ci sarà l’invito alle altre forze di opposizione a partecipare”. L’occasione è stata la presentazione del nuovo Dipartimento Sport con il responsabile Mauro Berruto che sottolinea l’importanza della riforma per introdurre lo sport in Costituzione e della legge per il lavoro sportivo.

IN ARRIVO STRETTA SU CHI GUIDA UBRIACO O DROGATO

Pugno duro contro chi guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Domani in Consiglio dei ministri dovrebbero arrivare le nuove norme annunciate dal ministro Matteo Salvini, anche alla luce dell’incidente in cui è morto un bambino, provocato a Roma dagli Youtuber. Le novità relative al Codice della strada, ribadisce oggi il vicepremier leghista al convegno dell’Ance, riguardano “l’educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi una sanzione pesante, arrivando alla revoca a vita della patente per i recidivi che uccidono, perchè – osserva il ministro – ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi”. I neopatentati non potranno guidare le auto più potenti per i primi tre anni. Infine Salvini annuncia un “nuovo rivoluzionario, ambizioso piano casa per i prossimi decenni”