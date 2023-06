ROMA – “[…]… è ben certo che il principio di nazionalità era una gran forza, una delle idee motrici della storia del secolo XIX”. Inizia così il testo estratto da ‘L’idea di nazione’ di Federico Chabod, scelto come traccia della prima prova della Maturità 2023 per l’ambito storico-politico di tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo).

CHI ERA FEDERICO CHABOD

Federico Chabod è stato uno storico, politico, alpinista e partigiano. Nato ad Aosta nel 1901, si laureò alla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Torino, per poi avviare una collaborazione con l’Enciclopedia Italiana. Successivamente, nel 1934, iniziò la sua carriera di docente universitario, ottenendo una cattedra prima alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia poi a quella di Lettere dell’Università degli Studi di Milano. Come altri docenti dell’epoca, fu costretto a prestare giuramento di fedeltà al fascismo.

Tuttavia, partecipò attivamente alla resistenza in Valle d’Aosta, diventando in seguito il primo presidente del Consiglio della Valle. Al termine della Seconda guerra mondiale, tornò in cattedra, spostandosi alla facoltà di Lettere della Sapienza – Università di Roma, dove successivamente gli fu intitolata la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea.

Morì il 14 luglio 1960 a Roma.

L’IDEA DI NAZIONE

Pubblicato postumo nel 1961, come da titolo ‘L’idea di nazione’ esplora il concetto di nazionalità, analizzandone l’origine e l’evoluzione. L’opera inizia con una riflessione sul cambiamento dell’idea di nazione nel corso del tempo. Sebbene già esistente, secondo l’analisi di Chabod fu con il Romanticismo ad assumere un significato di singolarità. Il libro prosegue analizzando il cambiamento del concetto di nazionalità in Europa nei vari periodi storici, dal Medioevo al Risorgimento, approfondendo anche il ruolo di alcuni personaggi di rilievo (come Cavour o Mazzini) nell’evoluzione dell’idea di nazione.