Torna a Roma ‘Dominio Pubblico’, il festival degli under 25

ROMA – Hanno seguito per un intero anno la stagione del Teatro di Roma, quella del Teatro India e del Teatro Argentina. Si sono incontrati e scontrati con storie difficili, antiche e contemporanee, romantiche o drammatiche. Hanno scritto impressioni e recensioni e, ancora, si sono inventati piccoli format per invitare al teatro. Sono le ragazze e i ragazzi di Dominio Pubblico, il progetto dedicato alla generazione degli under 25 che li porta da una parte a sperimentarsi in un percorso da spettatori `attivi`, con l`obiettivo finalizzato alla conoscenza della scena contemporanea, e dall`altra a misurarsi con il mondo della produzione, promozione e organizzazione di un festival multidisciplinare. Studentesse e studenti, per lo più universitari, o neo laureati hanno disegnato un festival, lo hanno pensato, organizzato e raccontato. Hanno selezionato danzatrici e danzatori, attrici e attori, compagnie, registe e registi, fotografe e fotografi, provenienti da ogni parte di Italia. Artiste e artisti rigorosamente under 25, come loro. È Dominio Pubblico Festival, al via quest`anno dal 27 giugno al 2 luglio al Teatro India di Roma.

DOMINIO PUBBLICO COMPIE 10 ANNI

Un`edizione importante questa del 2023 perché la manifestazione compie 10 anni.

“Nel 2013, il Teatro Valle era appena stato occupato. L`India era una terra proibita e il Teatro dell`Orologio era ancora aperto, come del resto molti altri teatri e cinema della città che oggi non lo sono più– racconta Tiziano Panici, Founder e direzione artistica di Dominio Pubblico- Il Teatro Argot Studio e il Teatro dell`Orologio davano vita alla prima esperienza di programmazione congiunta sulla città di Roma. Da lì è partito Dominio Pubblico: dal 2013, con la prima direzione artistica U25, la prima occasione data ad un gruppo di giovanissimi di decidere liberamente la programmazione artistica all`interno dei nostri due spazi off per una settimana. Una rassegna multidisciplinare che negli anni ha ottenuto sempre maggiori consensi anche istituzionali, dedicato alle pratiche di formazione del pubblico e promozione”.

Una storia lunga 10 anni dunque, in cui i “giovanissimi` si prendono la responsabilità di raccontarsi e di portare su un palco la loro generazione, in uno sforzo umano e umanistico che li vede alle prese con una tra le prime esperienze lavorative, di gruppo, in cui visionare progetti, ascoltare e ascoltarsi e decidere insieme. E chi pensasse ad una manifestazione amatoriale o di dilettanti allo sbaraglio può andare a cercarsi i nomi dei talenti lanciati, intercettati e ospitati nelle edizioni precedenti di Dominio Pubblico.

100 ARTISITI E OLTRE 30 EVENTI AL TEATRO INDIA

Dal 27 giugno allora sarà sotto gli occhi di tutti spessore e qualità del team di lavoro e degli artisti in calendario: una settimana con oltre 100 artisti e più di 30 eventi tra teatro, musica, performance, arti visive, cinema, food e tutto ciò che la creatività della giovane direzione artistica del Festival ha intercettato durante l`ultimo anno. Grande festa dalle 18.30 del 27 giugno dove ragazze e ragazzi della direzione artistica presenteranno al pubblico la rassegna intitolata quest`anno `Otreverso`.

Irene Volpe_MymediaStudio e Federico Pezzetta

Irene Volpe, chef e content creator già protagonista in passato di Dominio Pubblico, diventata nota al grande pubblico come finalista di Masterchef 10, darà vita alla speciale torta di compleanno di Dominio Pubblico, per un b-day party in piena regola. Tra gli ingredienti speciali di questo opening party anche una puntata speciale di `Protagoniste`, il primo audiobook club di Storytel Italia, ideato e condotto da Giulia Paganelli grazie alla speciale collaborazione con ZALIB: libro del mese `Le signore in nero` di Medeline St John che verrà presentato dalla curatrice Sofia Fabiani @cucinarestanca. A seguire i Treetops, ensemblé fusion jazz che musicherà la pellicola storica di Fritz Lang `Metropolis` e aprirà le porte dell`oltreverso. Dopo la festa d`apertura, Dominio Pubblico procederà con la programmazione e le nuove visioni Under 25 con grandi ospiti e nomi di profilo, insieme a nuove proposte e nuove tendenze.

A salire sul palco, tra gli altri, saranno Lorenzo Maragoni, campione del modo di poetry slam, che ha condotto un laboratorio di poetry slam e poesia performativa prodotto da Teatro di Roma e realizzato in collaborazione con Dominio Pubblico. All`evento parteciperanno anche Giulia Ananìa, poetessa e cantautrice e DJ Ice One, che accompagnerà in scena 10 giovanissimi poeti, autori e interpreti, attori e attrici del corso di perfezionamento e di Dominio Pubblico. Il percorso nasce da un laboratorio dove la conduzione di Maragoni è stata affiancata e ispirata anche dal lavoro poetico di Giulia Ananìa e Amir Issa, rapper e autore internazionale, che hanno pubblicato insieme un libro a cavallo tra rap e poesia: `Rime, Amore, Poesia`.

Lorenzo-Maragoni-Giulia-Anania-e-DJ-Ice-One-_Giacomo-De-Angelis_-SLAM-Rime-Amore-Poesia

Tra queste portate principali ad arricchire il menù ci saranno oltre 10 eventi live per le discipline di teatro, musica, danza, circo e arti performative; la rassegna cinematografica Cineverso esclusivamente dedicata ai giovani e creata grazie alla collaborazione del Cine TV Roberto Rossellini e di Giro Giro Corto; la mostra di arti visive `Kaleidoskopio` coordinata dallo sguardo appassionato di Mirko Pierri, curatore e fondatore di a.DNA project e con ospiti d`onore Daniele Tozzi e UNO.

Sono ancora tantissimi gli appuntamenti da scoprire, chiude la programmazione una speciale suite dedicata al rapporto tra arte e tecnologia, con `Il Tempio dell’Oltreverso` – VR experience: un collettivo artistico chiamato ad abitare un vero e proprio museo virtuale creato e immaginato dal curatore e virtual designer Riccardo Galdenzi, creato grazie alla collaborazione con l`Istituto Pantheon Design & Technology, di cui è docente e collaboratore. In questo spazio prenderà forma il senso stesso della manifestazione che è stato tradotto dalla direzione artistica U25 con il titolo di OLTREVERSO, uno spazio nuovo, dove si muovono i confini del futuro, sempre più fluidi e labili, e dove forse i giovani hanno già trasferito gran parte del loro immaginario.