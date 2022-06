Con ‘Dominio Pubblico’ Roma diventa under 25: ecco i 5 eventi da non perdere

ROMA – Con il solstizio d’estate Roma torna a essere quella di un tempo. Tra concerti, vecchi e nuovi palcoscenici, performance, rassegne e tante arene, la scelta più comune per chi vive in città potrebbe essere quella di orientarsi dove sembra più semplice. Per quanto contemplare scelte rassicuranti sia una certezza, osare verso ciò che è sconosciuto, meno noto o recensito potrebbe aprire nuovi orizzonti e consacrare il successo dei cosiddetti emergenti. ‘Dominio Pubblico – La Città agli Under 25’ da 9 anni e 9 edizioni porta nella capitale giovanissimi autori, attori e performer da tutta Italia, accendendo i riflettori su nuovi linguaggi, tendenze e tematiche preziose alla Generazione Z.

L’occasione per scoprire alcune delle eccellenze del panorama nazionale è dal 24 giugno al 3 luglio, tra il Teatro India e lo Spazio Rossellini. 10 giorni di staffetta artistica con oltre 30 appuntamenti, 6 studi e anteprime, 5 talk e meeting, 4 premi e 1 laboratorio artistico partecipato aperto alla cittadinanza. Tutto rigorosamente Under 25. Perché queste manifestazioni non restino dei giovani e per i giovani, parlarne diventa responsabilità di chi si occupa di cultura e creatività.

DOMINIO PUBBLICO: 5 EVENTI DA NON PERDERE

L’agenzia Dire, in collaborazione con il team di Dominio Pubblico, vuole allora aiutare i lettori ad orientarsi tra le tante proposte in cartellone. Ecco dunque 5 eventi al Teatro India da non perdere durante il primo weekend della manifestazione, selezionati e spiegati dalla direzione artistica Under 25 del festival.

1) HIT PARADE – performance – venerdì 24 giugno ore 22:00 – Sala B – ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria.

Nella prima serata di Festival Nicolò Giorgini e Francesca Rinaldi, direttamente da Milano, ci coinvolgeranno in una riflessione che ci è molto familiare: quella sull’essere giovani, circondati e inglobati da un mondo di immagini e visioni confuse e pervasive, all’interno del quale le nostre storie e identità appaiono in continua trasformazione. Corpi in uno zapping senza posa e in un vortice di incertezza, condizione che solo la nostra generazione può capire fino in fondo. Come direzione artistica partecipata di Dominio Pubblico ci siamo interrogati un sacco su questi temi. E voi? Hit parade vi aspetta!

2) IL MAESTRALE – musica – venerdì 24 giugno ore 23:00 – Palco Canneto – ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria. Sei appena uscito/a dalla sala B dopo aver visto Hit parade e con questo caldo vorresti proprio berti qualcosa di fresco, magari ascoltando della bella musica live. Non aggiungere altro: la band Il Maestrale ti condurrà dritto/a verso sonorità mediterranee mescolate in stile elettro pop. Tutto ciò che devi fare è goderti la musica e farti avvolgere dall’infuriare del Maestrale. Buon ascolto e buon drink!

3) IO. TU. IO E TE. TU ED IO. NOI. LORO. NOI E LORO – danza – sabato 25 giugno ore 19:00 – Arena – ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria. Come si fa a essere due persone separate, uniche e originali, quando si è l’una carne e respiro dell’altra? Le gemelle Alessandra e Roberta Indolfi ti aspettano nell’arena esterna del teatro con una danza imprevedibile e a dir poco dinamica, che rappresenterà la gioia e la sofferenza di due corpi e anime che si attraggono e respingono senza soluzione di continuità.

4) NONE – danza – domenica 26 giugno ore 20:30 – Sala B – ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria. Domenica 26 giugno None del gruppo Damiano ci immergerà in un’atmosfera di totale disequilibrio, dove lo studio sul movimento dei corpi, la loro dinamica di approccio e immediato sfaldamento ci porterà a riflettere sulle contraddizioni continue che si vivono all’interno delle relazioni interpersonali. Affrontare il dubbio e la precarietà dell’esistenza spaventa da sempre l’essere umano. Ma attraverso la danza di queste due straordinarie performer possiamo imparare anche noi a danzare con i pensieri, e sentirci più leggeri.

5) DISPERATO ERETICO SHOW – teatro – domenica 26 giugno ore 22:00 – Sala Oceano – ingresso: 5 euro. Hai mai pensato a cosa può passare per la testa di un giovane Rider durante la sua serata di lavoro? Quali sono in realtà i suoi sogni, le sue speranze, le sue insicurezze? Cosa celano quegli occhi che ti ringraziano per la mancia e quelle mani che impugnano sicure la bicicletta? Il soliloquio di questo aspirante attore, costretto a mantenersi consegnando pizze ci porta in uno spettacolo in cui precarietà del lavoro, sogni da attore e incertezza per il futuro si mescolano in uno show tanto Eretico quanto Disperato. Il Collettivo Est vi aspetta per l’ultima serata di programmazione al Teatro India. Poi ci sposteremo allo Spazio Rossellini, dal 1 al 3 luglio.

Gli eventi a pagamento possono essere prenotati attraverso la mail [email protected]. Tutti i restanti eventi saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria dalla piattaforma Eventbrite.

