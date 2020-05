FOTO| Spiagge aperte in Romagna, Bonaccini: “Ma non vanifichiamo tutto con assembramenti”

“La stagione balneare nella nostra riviera può ripartire- si legge ancora nel post- abbiamo infatti deciso di anticipare a sabato prossimo, 23 maggio, l’apertura degli stabilimenti balneari (che avevamo inizialmente previsto per lunedì 25). Diversi stabilimenti si sono organizzati e sono pronti e attrezzati per garantire servizi in sicurezza già dai prossimi giorni. Dopo la lunga chiusura, pensiamo quindi sia giusto che chi lo ritenga possa accogliere i primi bagnanti già da questo fine settimana”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | ‘Together’, a Cesenatico 301 lettini sulla spiaggia pensando alla riapertura