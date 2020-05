Bagarre alla Camera sulla sanità lombarda, Giorgetti a Speranza: “Col M5s finisce male”

ROMA – Giancarlo Giorgetti infuriato esce dall’aula della Camera e incrocia in Transatlantico il ministro della salute Roberto Speranza: “Tira male, io ve lo dico: qui finisce male. Qualcuno deve metterli in riga perche’ una roba del genere e’ inconcepibile, coi morti che ci sono stati…“, dice il leghista, chiamato in causa dal deputato M5s Riccardo Ricciardi, che ha irriso la sanita’ lombarda nella gestione del coronavirus.

Il cronista della Dire, a due passi, non ha potuto fare a meno di raccogliere lo sfogo di Giorgetti. E il disappunto dello stesso ministro della Salute che ha concordato con lui: “Hai ragione. Che ti devo dire? Hai ragione”, dice Speranza scrollando il capo davanti all’ex sottosegretario leghista.

L’intervento di Ricciardi e’ stato di aperta derisione della sanita’ regionale lombarda, a cominciare dalla classe dirigente leghista che la guida.