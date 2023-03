Il ministro Giorgetti in visita in Carnia

OVARO (UDINE) – Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, si trova in Friuli Venezia Giulia, per qualche giorno. Il recente fine settimana lo ha trascorso in Carnia, soggiornando presso la residenza Valtempo, un relais costruito in una antica casa della valle Pesarina, dal noto industriale Fabio Massaro, a Pesariis (Udine).

Nella giornata di domenica, il ministro ha assistito ad una solenne celebrazione nella Pieve di Gorto, nella frazione di Cella, nel Comune di Ovaro (Udine): la messa è stata recitata completamente in carnico, accompagnata dai canti di cantori del luogo, vestiti in abiti tipici.

Un momento suggestivo. ‘Mi è piaciuto molto e vi ringrazio per tutto’, ha affermato il ministro alla uscita della chiesa, insieme al presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Il ministro, in serata, ha incontrato alcuni industriali dell’area montana.

Sono di Giorgetti le recenti dichiarazioni sul sistema bancario nazionale che il ministro ha definito: ‘Solido’, in un momento delicato per diversi istituti di credito nel mondo, vedi la Silicon Valley Bank e Credit Suisse.