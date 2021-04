Ex Ilva, Fim Cisl revoca mobilitazione del 23 aprile a Roma

BARI – Dopo la convocazione a Roma per il prossimo 11 maggio da parte del ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla questione relativa all’ex Ilva, Fim Cisl ha deciso di revocare l’iniziativa programmata venerdì prossimo nella Capitale. Per il sindacato “è fondamentale conoscere i nuovi intendimenti del governo centrale circa il futuro occupazionale e produttivo del gruppo ArcelorMittal e l’appuntamento dell’11 maggio al Mise potrebbe fornire maggiori delucidazioni al riguardo, auspicando, una volta completato il riassetto con l’ingresso di Invitalia per conto dello Stato e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della nascente Acciaierie d’Italia, di definire ogni questione rimasta ancora insoluta”, si legge in una nota in cui si auspica di riavviare “il confronto sindacale sulle scelte del piano industriale e sulla gestione dell’occupazione che eviti esuberi strutturali”. Fim Cisl chiede al governo un “concreto impegno di garanzia sul fronte occupazionale, anche per i lavoratori in Ilva amministrazione straordinaria soprattutto ora che con questa scelta, parteciperà, operativamente e attivamente con capitale pubblico al rilancio definitivo del polo siderurgico”. “Se non ci dovessero essere risposte rispetto alle annose questioni più volte denunciate come opere di ambientalizzazione, salvaguardia di tutti i livelli occupazionali – lavoratori Ilva in As e dell’Appalto compresi, manutenzione impianti, sicurezza dentro e fuori la fabbrica, programmeremo – annuncia Fim Cisl – le necessarie iniziative di lotta”.