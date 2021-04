Superlega, a Roma compare un murale contro Andrea Agnelli

ROMA – Un murale contro Andrea Agnelli e il progetto della Superlega è comparso ieri sera in via Giulio Caccini, a Roma, dietro della sede della Federcalcio. Il poster, realizzato dalla street artist Laika MCMLIV, raffigura il presidente della Juventus che con un coltello buca un pallone. Agnelli fa parte del board che ha creato la nuova competizione ed è stato nominato vicepresidente della Superlega. Il numero uno del Real Madrid Florentino Perez è invece stato designato presidente. Dopo il ritiro dei sei club inglesi che avrebbero dovuto far parte del gruppo dei dodici fondatori del nuovo torneo, tra cui le italiane Juventus, Inter e Milan, il progetto ha subito una frenata ed è stato congelato.

L’ARTISTA: “LA SUPERLEGA È LA MORTE DEL CALCIO”

“Il tentativo di creare una competizione a invito riservata ai club più ricchi è la morte dei sogni dei tifosi di tutto il mondo. È la morte del calcio stesso. Lo sport dovrebbe insegnare che con la fantasia, il talento e l’allenamento tutti possono provare a vincere. La Superlega, in nome di un business sempre più monopolizzato, sconfessa definitivamente questo sogno. Solo l’idea che sia stato pensato fa paura perché tutto ciò non riguarda solo il calcio”, ha dichiarato l’autrice del murale Laika MCMLIV.

