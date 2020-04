Coronavirus, oggi altri 534 morti. In calo malati e ricoverati in terapia intensiva

ROMA – Sono 534 le persone decedute per coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti arriva così a 24.648. Continua il calo delle persone attualmente positive (-528) e della pressione sul Servizio Sanitario Nazionale: le persone in terapia intensiva sono 2.471 (-102), mentre quelle ricoverate con sintomi sono 24.134 (-772). I guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.822 persone). Questi i dati diffusi questo pomeriggio dalla Protezione civile.

