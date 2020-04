Tg Musica, edizione del 21 aprile 2020

SALMO RINVIA IL CONCERTO A SAN SIRO ALL’ESTATE 2021

La prima volta di Salmo in uno stadio è rinviata di un anno. Slitta all’estate 2021 il concerto che il rapper avrebbe dovuto tenere a San Siro il prossimo 14 giugno. È spostata anche la data di Bibione del 9 giugno che avrebbe dovuto anticipare il tanto atteso live di Milano. Una decisione dura che si ripercuote sui lavoratori del settore, da settimane in crisi. “La cosa che mi da molto fastidio- dice Salmo- è che per molti i concerti non sono così importanti. È sbagliato perché fare musica live è un lavoro come tanti altri”. Poi, l’invito ai colleghi musicisti: “Senza il nostro tour, senza la musica dal vivo queste persone non lavorano. Quindi uniamoci, inventiamoci qualcosa, per favore”.

X FACTOR RIPARTE CON I PRECASTING ONLINE

X Factor apre online i precasting per la nuova edizione. In questa fase di cambiamento epocale, il talent riparte e si trasforma affidando ai suoi protagonisti assoluti, gli aspiranti concorrenti, il racconto di questo periodo di passaggio. Il programma sta cercando nuovi ragazzi e ha chiesto loro di inviare dei video registrati a casa. Le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020. Per iscriversi è sufficiente compilare il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting.

GHEMON PUBBLICA IL SUO NUOVO DISCO E LANCIA GLI INSTORE DIGITALI

Ghemon torna con il suo nuovo disco, “Scritto nelle stelle”, su tutte le piattaforme dal 24 aprile per Carosello Records e Artist First. Undici le tracce anticipate dai singoli “Questioni di principio”, “In un certo qual modo” e “Buona stella”. Dal 27 aprile, Ghemon incontrerà virtualmente i suoi fan in una serie di instore digitali. Chi ha già preordinato o preordinerà il cd o il vinile su www.musicfirst.it (entro le ore 18.00 del 23 aprile) avrà la possibilità di incontrare il cantautore online. Le modalità verranno inviate via mail.

IL DISCO DEL CONCERTO DI BENEFICENZA DI LADY GAGA IN DIGITALE

“One World: Together at Home”, il mega concerto di beneficenza organizzato da Lady Gaga e Global Citizen andato in onda tra sabato 18 e domenica 19 è disponibile in formato CD su tutte le piattaforme di streaming. Settantanove i pezzi in tracklist per oltre 4 ore di musica con le performance registrate di tutti gli artisti che hanno partecipato. Da Stevie Wonder a Taylor Swift. Da Paul McCartney a Camila Cabello e Shawn Mendes. Da John Legend a Zucchero ed Elton John. Il live Aid ha raccolto circa 127,9 milioni di dollari che andranno a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19.