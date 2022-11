In viaggio con un podcast, ‘Esplorando Bard’ è online

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Bard (Aosta), 20 nov. – Il linguaggio utilizzato è quello amichevole di una persona del posto che racconta le bellezze del proprio comune. “Esplorando Bard”, il podcast creato da Passaggi A Nord Ovest su iniziativa del Comune di Bard, nell’ambito del Festival In-Traecci, è ora disponibile su tutte le principali piattaforme, come Spotify, Spreaker, Loquis Apple Podcast, Google Podcast e altre ancora. Il podcast propone un viaggio in sette puntatate lungo via Vittorio Emnauele II, la via principale del paese ai piedi del Forte di Bard, alla scoperta dei principali punti di interesse turistico e architettonico, inseriti in una cornice geografica e storica.

“Si tratta di una novità assoluta in Valle d’Aosta e in tutta Italia- spiega la sindaca di Bard, Silvana Martino- che permette di far conoscere il nostro territorio attraverso uno strumento digitale in crescita rapidissima come il podcast, offrendo un servizio gratuito a tutti coloro che visitano o desiderano visitare il borgo”. L’inserimento del podcast all’interno della piattaforma Loquis, un’app di Traveling Podcast, disponibile gratuitamente in tutta Italia, migliora la fruizione del servizio. L’app permette infatti la geolocalizzazione del possessore dello smartphone e propone alcuni contenuti audio che si attivano in automatico nei pressi del punto d’interesse. Un’esperienza di visita unica, che permette al turista di camminare mentre ascolta con gli auricolari una spiegazione di quello che vede.

“Nel podcast di viaggio il paesaggio resta il protagonista del racconto e la voce del narratore accompagna il viaggiatore nella sua esplorazione di Bard- spiega Cristiana Rumori, responsabile contenuti di Loquis-. L’ascolto amplifica le emozioni del viaggiatore, donando aneddoti, curiosità e informazioni utili sul territorio circostante. E il narratore diviene il compagno di viaggio che non si pone tra il visitatore e il paesaggio, ma accanto”.

