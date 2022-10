Domani in Valle D’Aosta allerta per forti piogge

AOSTA – Sono previste per domani precipitazioni forti e localmente molto forti nel settore di confine nord occidentale della Valle d’Aosta. Per questo, il Centro funzionale della Regione ha emesso un bollettino di allerta “gialla” (criticità ordinaria) per possibili e localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei torrenti secondari; “non si escludono frane superficiali e cadute di massi”. Nel dettaglio, le precipitazioni forti sono previste nell’area che comprende la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, la val Vény e la val Ferret a Courmayeur, l’alta valle del Gran San Bernardo, l’alta Valpelline e la testata della Valtournenche.

L’ALLERTA È VALIDA PER DOMANI E FINO ALLA MATTINATA DI SABATO

L’allerta è valida per domani e fino alla mattinata di sabato. Le precipitazioni “possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 chilometri quadrati), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”.

