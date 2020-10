Minori, firmato protocollo tra la prefettura di Potenza e Unicef Italia

POTENZA – È stato firmato oggi a Potenza dal prefetto Annunziato Vardè e dalla presidente del comitato regionale Basilicata per l’Unicef, Angela Granata, l’accordo di programma tra prefettura e Unicef Italia, della durata di tre anni, per il programma di difesa e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con la finalità di svolgere insieme una funzione di presidio in rete con altri enti e istituzioni.

“Il presidio territoriale che andiamo a formalizzare oggi – ha sottolineato il presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo, in collegamento video – va nella direzione di costruire realtà di prossimità che sappiano intercettare i bisogni di bambini e adolescenti che, se anche vengono da molto lontano, sono vicinissimi a noi”. Nell’ambito dell’accordo verranno promosse diverse azioni: proseguimento della ricerca sui minori stranieri non accompagnati, monitoraggio sui flussi migratori, sensibilizzazione e formazione sui temi delle migrazioni dei minori destinato agli operatori delle strutture, ai docenti, ai sindaci dei Comuni interessati, oltre ad un incontro annuale di sensibilizzazione e formazione per il personale delle strutture di accoglienza.