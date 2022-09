Tavares riutilizza i pezzi, a Torino hub “circolare” di Stellantis

TORINO – L’hub del riciclo dei veicoli elettrici arriverà a Torino insieme a una nuova piattaforma per i cambi dei veicoli elettrici. In una nota congiunta Comune di Torino e Regione Piemonte rendono noto che l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha annunciato investimenti strategici a Torino e in Piemonte per la realizzazione a Mirafiori di una nuova piattaforma dedicata alle trasmissioni elettrificate e l’insediamento del primo centro europeo del gruppo dedicato all’economia circolare.

Tavares oggi si è incontrato col governatore del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, con cui ha sottoscritto un documento di intenti per la creazione del futuro hub di riciclo. Cirio e Lo Russo definiscono l’esito dell’incontro di oggi un passaggio “storico” che premia il pragmatismo e la capacità di lavorare insieme.



Il futuro centro di riciclo si occuperà della rigenerazione di componenti elettroniche e meccaniche, dello smantellamento delle vecchie auto per il recupero di pezzi di ricambio oltre che di manutenzione avanzata per le flotte di veicoli. Tavares ci ha tenuto a precisare che gli annunci di oggi evidenziano l’impegno del gruppo in Italia e la capacità di Stellantis di anticipare l’imminente cambiamento globale del settore automotive.

CIRIO: IMPEGNO DI REGIONE PIEMONTE PER FORNIRE ENERGIA A PREZZI CALMIERATI

Il governatore Cirio ha ribadito l’impegno della Regione ad approfondire la possibilità di fornire a Stellantis stock di energia a prezzi calmierati. La Regione offrirà poi supporto per i progetti di ricerca e sviluppo finanziabili con bandi europei e potenzierà la formazione professionale per far crescere le competenze necessarie alla forza lavoro.

La Città di Torino si è impegnata a sviluppare interventi adeguati in ambito urbanistico, edilizio e di viabilità. Inoltre, secondo il documento sottoscritto, si avvia un tavolo sulla logistica per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’incrocio in Piemonte tra Tav e Terzo valico.

