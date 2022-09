I film dei ‘grandi festival’ arrivano nelle sale di Roma e Lazio

ROMA – Direttamente dalle ultime edizioni dei principali festival cinematografici europei torna nelle sale cinematografiche del territorio laziale ‘I grandi festival(Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio’: la rassegna realizzata dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (Anec) che offre l’opportunità al vasto pubblico di confrontarsi con film di grande valore artistico. Quest’anno si terrà dal 23 settembre al 2 ottobre, integrando alle proiezioni incontri, premi ed eventi speciali di approfondimento sulle più recenti tendenze del cinema internazionale contemporaneo. “Per noi la sala è importante, è il ‘cuore pulsante’ della società e deve essere riportata al primo posto. Per la rigenerazione dei teatri e dei cinema, oltre che per le librerie, abbiamo fato oltre 3 milioni e ne arriveranno ancora. Tra pochi giorni inizierà la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, che sarà aperta alla città e alle nuove generazioni”, ha dichiarato Giovanna Pugliese, delegata cinema presidenza Regione Lazio, durante la conferenza stampa nella sede Anec.

La proiezione di quasi sessanta opere cinematografiche, selezionate tra lungometraggi e corti in concorso, fuori concorso ed eventi speciali dei tre festival, si dipanerà in ben 12 sale a Roma e 4 nel Lazio, con l’obiettivo di valorizzare l’importanza dell’esperienza cinematografica in sala in un territorio geografico esteso anche oltre la Capitale, e stimolando la frequentazione nei luoghi del cinema anche fra i più giovani. I film prescelti, che saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano, arrivano direttamente dalla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dal 75esimo Locarno Film Festival e dal 75esimo Festival di Cannes. Numerose saranno le prime romane e nazionali, come vari saranno i protagonisti che introdurranno il proprio film: tra i nomi di rilievo Giulia Amato, Valentina Bertani, Mario Canale, Corrado Ceron, Daniele Ciprì, Greta De Lazzari, Antonello Matarrazzo, Salvatore Mereu, Emanuela Piovano, Vincenzo Pirrotta, Jacopo Quadri, Roberta Torre e Paolo Virzì, Rossano Vittori. “Spero che grazie a iniziative come queste la storia d’amore tra cinema e pubblico possa riaccendersi. È bello vedere una platea senza mascherina, questo dimostra che non ci spaventa più leggere dell’aumento dei casi Covid”, ha detto Gian Luca Farinelli. “Festival e sale sono dei grandi alleati. Questa iniziativa è importante anche per riformare il pubblico che andava e va al cinema. Senza le sale non c’è futuro per i festival. Evviva le sale”.

In programma 57 film, di cui 14 da Venezia e solo uno da Cannes. Tra i titoli in calendario ‘Holy Spider’ di Ali Abbasi (Palma d’oro miglior attrice al Festival di Cannes), ‘Gigi la legge’ di Alessandro Comodin (Premio Speciale della Giuria a Locarno), ‘All the beauty and the bloodsheed’ di Laura Poitras (Leone d’Oro come miglior film a Venezia 79), ‘Saint Omer’ di Alice Diop (Leone D’argento – Gran Premio Della Giuria – Leone Del Futuro Premio Venezia Opera Prima ‘Luigi De Laurentiis’), ‘Tar’ di Todd Field (Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile) e ‘NO BEARS (KHERS NIST)’ di Jafar Panahi (Premio Speciale della Giuria). E ancora, dalle Giornate degli Autori nell’ambito di Venezia arrivano ‘Blue Jean’ (Premio del Pubblico e Menzione speciale ‘Premio Autrici under 40 – Valentina Pedicini’),’Casa Susanna’ di Sébastien Lifshitz (vincitore Queer Lion alla carriera).

In occasione dei 70 anni dell’Anac, in programma quattro opere che hanno segnato la storia dell’associazione schierata in prima linea sulle politiche sul cinema, per l’impegno civile e anche per la cultura del nostro Paese: ‘L’onda lunga. Storia extra-ordinaria di un’associazione’ di Francesco Ranieri Martinotti,’Le cinque giornate di Carlo Lizzani di Rossano Vittori, ‘Con voce di Nilde’ di Emanuela Piovano e ‘The Jungle’ di Cristian Natoli. Tra gli eventi speciali una maratona dedicata ai corti della SIC 2022, allo Spazio Scena di Roma, alla presenza dei registi e il Premio Inclusione Edipo Re, che vedrà Silvia Jop direttrice del Premio, insieme ai giurati Filippo Timi, Elena Stancanelli e Chiara Civello, conferire il prestigioso riconoscimento al film ‘Saint Omer’ di Alice Diop. “Il cinema non morirà mai, ma ci dobbiamo rinnovare e migliorare. E’ vero, la Regione Lazio ha investito molto nelle produzioni però desidererei che alcune produzioni siano più selettive”, ha sottolineato Leandro Pesci, presidente Anec Lazio.

