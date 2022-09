Alluvione Marche, Acquaroli: “È vero, ero a un evento quando mi hanno allertato: alle 23.30 ero già in riunione”

ANCONA – “Non ho poteri di veggenza e prima di essere allertato, ignaro di quanto stesse accadendo, partecipavo come da programma ad un evento che ho subito abbandonato nel momento in cui i miei collaboratori mi hanno avvertito”. Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli con un post su Facebook prova a stoppare le polemiche, che stanno rimbalzando in rete e su alcuni media nazionali, in merito alla sua partecipazione ad un evento di partito nelle ore in cui le Marche venivano colpite dall’alluvione.

Il presidente di Regione infatti la sera del 15 settembre ha partecipato alla cena provinciale di Fratelli d’Italia a Potenza Picena (Macerata) iniziata alle 20.30, alla presenza di Guido Crosetto. Una volta compresa la drammaticità della situazione però Acquaroli ha lasciato l’iniziativa e si è recato ad Ancona per partecipare alla riunione della Sala operativa della Protezione civile. “Come avrete notato- si rivolge ai cittadini su Facebook- in questi giorni non ho mai pubblicato foto di alcun genere perché ritengo che gli eventi drammatici che stanno colpendo la comunità marchigiana non debbano essere oggetto di spettacolarizzazione. Oggi però mi vedo costretto a pubblicare questa foto scattata nel corso di una riunione nella Sala operativa della Protezione civile regionale intorno alle 23.30 del giorno 15. Lo faccio adesso perché su alcuna stampa nazionale gira la notizia che io abbia trascorso la serata a cena mentre stava succedendo il finimondo nella nostra regione. Ho ritenuto doveroso raccontare alla comunità marchigiana come sono andate le cose, rispetto a chi sta utilizzando questo dramma per altre finalità”.

