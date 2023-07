I Coldplay annunciano due concerti a Roma: torneranno nella Capitale dopo 21 anni

Foto Credit: Anna Lee Media

ROMA – I Coldplay tornano a Roma. Lo faranno nel 2024 con due concerti che annunciano oggi. Una notizia che fa felici i fan della Capitale che aspettano un ritorno di Chris Martin e soci da ben 20 anni (saranno 21 nel 2024).

L’ULTIMA VOLTA DEI COLDPLAY A ROMA

Era il 2003 quando suonavano alla Centrale del Foro Italico. Da allora il vuoto, tanti contatti ma mai quello giusto. Quest’anno il listino della Capitale era troppo affollato e lo stadio Olimpico – che accoglierà i Coldplay nel 2024 – non aveva disponibilità in mezzo ai concerti Tiziano Ferro, Ultimo, Depeche Mode, Vasco Rossi, Ligabue, Muse, Måneskin e Pinguini Tattici Nucleari. Solo per citarne alcuni.

IL CONCERTO E I BIGLIETTI

Ora l’appuntamento è per il 12 e 13 luglio 2024, uniche due date italiane del “Music of the Spheres World Tour 2024”. I biglietti saranno disponibili su coldplay.com a partire dalle 9 di martedì 25 luglio e tramite la pre-sale di MyLiveNation dalle 9 del 26 luglio. La vendita generale, invece, sarà aperta alle 10 del 28 luglio.

Roma può, così, gioire dopo essere stata esclusa dalla tornata di concerti che ha, invece, visto protagoniste Napoli (per due concerti) e Milano (per 4).

Le altre date del tour annunciate per il 2024 comprendono le prime esibizioni in Grecia, Romania e Finlandia, nonché la prima visita a Budapest dal 2008.

Il calendario:

GIUGNO 2024

8: Atene – Olympic Stadium

12: Bucarest – Arena Națională

16: Budapest – Puskás Aréna

22: Lione – Groupama Stadium

23: Lione – Groupama Stadium



LUGLIO 2024

12: Roma – Stadio Olimpico

13: Roma – Stadio Olimpico

20: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki – Olympiastadion



AGOSTO 2024

15: Monaco – Olympiastadion

17: Monaco – Olympiastadion

21: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

29: Dublino – Croke Park

30: Dublino – Croke Park

Diego Nepi (direttore generale di Sport e Salute, che gestisce lo stadio Olimpico) all’annuncio delle due città aveva detto chiaramente: “La mia promessa è portarli a Roma e ci stiamo già lavorando per il 2024…”. E promessa è stata mantenuta.