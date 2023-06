I Coldplay sono a Milano e Chris Martin canta ‘O mia bela Madunina’

ROMA – Dopo Napoli il leader dei Coldplay, Chris Martin, ha omaggiato anche la città di Milano con la canzone più significativa e patriottica della città: l’inno ‘O mia bela Madunina’ che ha cantato in acustica quasi alla fine del concerto da un piccolo palco laterale. E così dopo Napul è di Pino Daniele, Martin sceglie la canzone scritta per la città meneghina da Giovanni D’Anzi nel 1934 dedicata alla Madonnina d’oro in cima al Duomo di Milano.

Ieri sera in tribuna d’onore c’erano, tra gli altri, Ibrahimović, Paolo Maldini, Miriam Leone e Sangiovanni.

I Coldplay si esibiranno allo stadio San Siro fino al 29 giugno chiudendo la parentesi italiana del ‘Music of the Spheres world tour‘.

IL VIDEO

LA SCALETTA DEI CONCERTI A SAN SIRO

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Everyday Life

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Sparks

Don’t Panic

Sit Down

Humankind

Fix You

Biutyful