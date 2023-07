I Coldplay ‘spoilerano’ il tour europeo del 2024: nel video teaser c’è Roma

ROMA – Il tour europeo dei Coldplay si chiuderà il 19 luglio ad Amsterdam, ma la band non vede l’ora di tornare e ‘spoilera’ i Paesi che faranno parte della nuova tornata di concerti in Europa nel 2024. Ieri – durante il primo dei due live ad Amsterdam – il video teaser dei luoghi che toccheranno.

Tra questi, a sorpresa, spunta Roma. Nelle immagini, infatti, compare chiaramente un frame di ponte Milvio. Immagini diventate virali grazie ai tantissimi fan italiani euforici per la notizia. I Coldplay, d’altronde, sono amatissimi nel nostro Paese.

Lo scorso giugno, hanno fatto il tutto esaurito per due sere a Napoli e 4 a Milano. Roma, rimasta fuori dal tour negli stadi, ora chiama a gran voce il gruppo. Il calendario dello stadio Olimpico quest’anno è stato ed è veramente fitto. In calendario, solo per citare alcuni artisti: Tiziano Ferro, Ultimo, Depeche Mode, Vasco Rossi, Ligabue, Muse, Måneskin e Pinguini Tattici Nucleari.

Diego Nepi (direttore generale di Sport e Salute, che gestisce lo stadio Olimpico) all’annuncio di Napoli e Milano aveva detto chiaramente: “La mia promessa è portarli a Roma e ci stiamo già lavorando per il 2024…”. Ora non resta che aspettare la conferma con l’annuncio ufficiale.