Agguato a San Severo, disposta l’autopsia sul corpo del 17enne accoltellato

BARI – Sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Francesco Pio D’augelli, il 17enne di San Severo (Foggia) ucciso con una coltellata al fianco per mano di un 15enne sottoposto a fermo per omicidio nella serata di ieri. Il ragazzino si trova nel carcere minorile di Bari e ieri, assistito dal suo difensore, ha ricostruito quanto accaduto nella serata di lunedì. Lui e la vittima avrebbero discusso non solo due giorni fa ma anche sabato scorso in un lido di Marina di Lesina per una ragazzina che il 17enne frequentava e con cui il 15enne avrebbe avuto uno scambio di messaggi tramite social. A sapere del diverbio il fratello del 15enne.

Vittima e presunto assassino si sarebbero sentiti lunedì e avrebbero deciso di incontrarsi. Prima qualche parola grossa, poi il 17enne che colpisce con due pugni al viso il 15enne, il quale reagisce ferendolo a un fianco con un coltello a serramanico. L’arma e il cellulare sono stati sequestrati. Utili alle indagini della squadra mobile sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

