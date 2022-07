Ragazzino di 17 anni morto accoltellato a San Severo

BARI – Sono andate avanti tutta la notte le indagini della polizia di Stato, sull’accoltellamento mortale avvenuto ieri sera a San Severo, nel Foggiano. La vittima è un ragazzino di 17 anni. Si tratta di Francesco Pio D’Augelli, di San Severo con un precedente per ricettazione.



La vittima, raggiunta da un fendente al fianco sinistro, è stata trasportata in ospedale dove è arrivata senza vita. A trovarlo riverso sull’asfalto in via Lucera, non lontano dalla sua abitazione, sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa, compresa quella legata a una lite per futili motivi.



Ad aiutare le indagini saranno anche i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona acquisiti dagli inquirenti.

Gli investigatori non escludono che a sferrare il fendente sia stato un coetaneo con cui la vittima avrebbe avuto un diverbio nei giorni scorsi forse a causa di una ragazzina che il 17enne stava frequentando. Una lite fatta di paroloni e minacce di morte. Ieri, forse, l’ennesimo litigio finito in tragedia.

QUINDICENNE ASCOLTATO IN QUESTURA

Un ragazzino di 15 anni, accompagnato dal suo avvocato, viene ascoltato ora in questura a Foggia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Francesco Pio D’Augelli, il 17enne ucciso con una coltellata al fianco sinistro nella serata di ieri a San Severo.

Si tratta del 15enne con cui la vittima avrebbe litigato sabato scorso e ieri. Con ogni probabilità, alla base del litigio ci sarebbe una ragazzina che il 17enne frequentava.

IL SINDACO: “FATTO INAUDITO”

“È una giornata molto triste per la nostra città. Un ragazzo di soli 17 anni perde, pare, per motivi futili la vita. Esprimo dolore, sofferenza e vicinanza alla sua mamma, al suo papà e i suoi familiari in lutto. Arrivi il cordoglio dell’intera comunità che mai vorrebbe raccontare fatti così gravi e così inauditi e inspiegabili”. Lo dichiara Francesco Miglio, sindaco di San Severo (Foggia) commentando quanto accaduto ieri sera in strada.

