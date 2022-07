Mondiali di atletica, arriva la prima medaglia azzurra: Vallortigara bronzo nel salto in alto

(Foto FIDAL COLOMBO/FIDAL)

ROMA – Nella notte italiana arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali di atletica di Eugene: Elena Vallortigara conquista il bronzo nel salto in alto, fermandosi ai 2 metri centrati al primo tentativo. L’oro è andato all’australiana Elanor Patterson, che ha saltato 2.02 al primo tentativo. Stessa misura, ma al secondo tentativo, per l’argento dell’ucraina Yaroslava Mahuchikh. Vallortigara ha firmato un percorso senza errori fino ai due metri: 1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00. “Il podio mi ripaga per i tanti sacrifici e le molte delusioni“, ha detto l’atleta tesserata per i Carabinieri.

LEGGI ANCHE: Jacobs campione fragile, a Eugene l’ennesimo stop di un calvario

TORTU MANCA LA FINALE DEI 200 METRI PER 3 MILLESIMI

Nella notte è arrivata però anche un’altra delusione dalla velocità: Filippo Tortu ha mancato l’accesso alla finale nei 200 metri, chiudendo in terza posizione la sua semifinale a tre millesimi dal primo finalista Aaron Brown. A Tortu non è bastato il personale di 20.10. L’ultimo dei ripescati, Luxolo Adams, è entrato per un solo centesimo di vantaggio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it