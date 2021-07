Colloquio Cingolani-Sharma per discutere i temi del G20 in programma a Napoli

NAPOLI – Tra pochi minuti il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani dovrebbe conversare telefonicamente con il presidente della Cop26, Alok Sharma, per discutere dei temi al centro del G20 su Ambiente, Clima ed Energia, in programma a Napoli da giovedì 22 luglio. Lo apprende l’agenzia Dire. Proprio giovedì mattina alle 8 sarebbe previsto un bilaterale con l’inviato per il clima degli Stati Uniti John Kerry.

