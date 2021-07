More than a thousand cities in Brazil did not register deaths from Covid in the last week

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – According to a survey by the National Confederation of Municipalities (CNM), 1,426 Brazilian cities did not register deaths from Covid-19 between the 12th and 17th of July. In the same period, 17% of the 2,926 municipalities surveyed showed a reduction in the number of deaths and 22% remained stable compared to the previous week.

The survey also showed a drop in ICU bed occupancy. Currently, about 507 municipalities have an occupancy rate above 90%, and last week there were 747 cities with the same level of occupancy.

The progress in containing the Covid-19 pandemic is due to the progress of vaccination in the country. Until this Monday (19) 122.8 million doses of vaccines against Covid-19 had been applied, that is, 58.03 doses applied to every 100 inhabitants. Brazil is 67th in the global ranking and 4th in total doses.

With more than 71% of the population vaccinated with at least one dose of the immunizing agent, the city of Florianópolis, in the state of Santa Catarina, has not registered any death by Covid-19 since the 4th of July. The occupancy rate of ICU beds dropped to 46%.

The city of Florianópolis is now focused on applying the second dose, which is essential to guarantee immunity against the virus. The continuation of vaccination in new groups depends on receiving more immunizers.

IN UNA SETTIMANA NESSUN DECESSO PER COVID IN 1.400 COMUNI DEL BRASILE

by Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Sono 1.426 le città del Brasile che non hanno registrato decessi a causa del Covid-19 la scorsa settimana. A calcolarlo è un rapporto della Confederação Nacional de Municípios (Cnm). Nello stesso periodo, il 17 per cento dei comuni nei quali è stata condotta la ricerca ha fatto riscontrare un calo nel numero delle morti, mentre il 22 per cento si è mantenuto su un livello stabile in relazione alla settimana precedente.



L’indagine del Cnm ha mostrato anche un calo nel numero delle postazioni di terapia intensiva occupate. A oggi sono 507 i comuni dove si registra un tasso di occupazione superiore al 90 per cento, mentre nella settimana precedente le città a trovarsi in questa condizione erano 747.



I progressi sul piano del contenimento della pandemia si devono in larga parte al ritmo delle vaccinazioni. Dati aggiornati a ieri mostrano che sono state già inoculate 122,8 milioni di dosi di vaccini contro il nuovo coronavirus, ovvero 58,03 dosi ogni 100 abitanti. Il Brasile è al 67esimo posto nel ranking globale di immunizzazione e al quarto in quello del totale delle dosi somministrate.



Con più del 70 per cento della popolazione vaccinata con almeno una dose, la città di Flonarianopolis, nello Stato meridionale di Santa Caterina, poco più di 500mila abitanti, non fa più registrare decessi a causa del Covid-19 dal 4 luglio, mentre l’indice di occupazione delle terapie intensive è sceso al 46 per cento.



La prefettura della città è ora focalizzata sull’applicazione della seconda dose, ritenuta indispensabile per garantire l’immunità contro il Covid-19. L’avanzamento del piano di vaccinazione dipende però dall’arrivo di nuove dosi di sieri.

MAIS DE MIL CIDADES NO BRASIL NÃO REGISTRARAM ÓBITOS POR COVID NA ÚLTIMA SEMANA

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 1.426 cidades brasileiras não registraram óbitos por Covid-19 entre os dias 12 e 17 de julho. No mesmo período, 17% dos 2.926 municípios pesquisados apresentaram redução no número de mortes e 22% se manteve estável em relação à semana anterior.

A pesquisa também demonstrou queda na ocupação de leitos de UTI. Atualmente, cerca de 507 municípios têm taxa de ocupação acima de 90%, sendo que, na semana passada, eram 747 cidades com o mesmo nível de ocupação.

O avanço na contenção da pandemia da Covid-19 deve-se ao andamento da vacinação no país. Até esta segunda-feira (19) foram aplicadas 122,8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, ou seja, 58,03 doses aplicadas a cada 100 habitantes. O Brasil é o 67º no ranking global e 4º no total de doses.

Com mais de 71% da população vacinada com pelo menos uma dose do imunizante, a cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, não registra nenhuma morte por Covid-19 desde o dia 4 de julho. Já o índice de ocupação de leitos de UTI caiu para 46%.

A Prefeitura de Florianópolis está focada agora na aplicação da segunda dose, indispensável para garantir imunidade contra o novo Coronavírus. A continuação da vacinação em novos grupos depende do recebimento de mais imunizantes.