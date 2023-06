Elemental, il cast: “Siamo come pezzi di un puzzle, l’incastro perfetto solo insieme”

ROMA – Siamo come pezzi di un puzzle, colorati e diversi, solo insieme possiamo trovare l’incastro perfetto. A raccontarlo è ‘Elemental’, il nuovo film Disney e Pixar diretto da Peter Sohn. Dal 21 giugno al cinema, la pellicola è ambientata a Element City dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme. La storia introduce Ember (doppiata da Valentina Romani), una giovane fiamma incontrollabile. Lavora nel negozio dei suoi genitori che, per lei, hanno fatto tanti sacrifici. Ma il suo sogno non è prendere in eredità il negozio. La sua creatività si accende lavorando il vetro. Ma non ha il coraggio di inseguire ciò che desidera per paura di deludere i genitori. Un giorno la sua strada incrocia quella di Wade (doppiato da Stefano De Martino), che rappresenta l’elemento acqua. Al contrario di Ember, è sensibile, empatico e sdolcinato. L’amore tra i due mette alla prova le convinzioni sul mondo in cui vivono.

ELEMENTAL, L’INTERVISTA A STEFANO DE MARTINO, VALENTINA ROMANI E MR. RAIN

“È fondamentale educare i più piccoli al sentimento, questo film fa la sua parte. Suggerisce una figura maschile molto più emotiva e vicina a quella femminile, lontana dalla mascolinità tossica. L’uomo e la donna sono diversi per certi aspetti ma molti simili in quanto esseri umani”, ha detto Stefano De Martino all’agenzia Dire. “C’è ancora molto lavoro da fare. Il sentimento ha il potere di fare da guida se si ha la grande forza di volontà di saperlo riconoscere“, ha aggiunto Valentina Romani. Per Mr. Rain, che per la colonna sonora ha interpretato e adattato ‘Per sempre ci sarò’, “il sentimento ci dona la libertà di sentirci finalmente noi stessi. Per questo amo ‘Elemental’.

‘Elemental’ è anche una storia sugli opposti che si attraggono per riflettere sull’individualismo di oggi. “Di base c’è una grande pigrizia. Questo è forse uno degli ostacoli più grandi. Finché non non capiremo che confrontarci con l’altro, non necessariamente confonderci con l’altro ma semplicemente essere accoglienti verso l’altro, è il sale dell’esistenza si farà sempre fatica a uscire da questo individualismo”, ha sottolineato Romani, che ha concluso. “La bellezza è proprio laddove c’è la libertà di unirsi, disunirsi e scambiarsi proprio come i pezzi di un puzzle. E poi c’è l’opera d’arte e, quindi, l’incastro perfetto“.

Per De Martino è “un vizio della società. Questa epoca ci spinge a diventare sempre il numero 1 in qualcosa, senza pensare che questo ci porterà a essere da soli. Dobbiamo iniziare a capire che i risultati ci sono se li raggiungiamo tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno”. “È anche il timore per il confronto”, ha aggiunto Mr. Rain.

ELEMENTAL, L’INTERVISTA AL REGISTA PETER SOHN

Peter Sohn pensa “che il mondo sia piuttosto diviso. Questa sensazione l’ho percepita prima della pandemia, durante e anche dopo. È più difficile creare ponti. Per quanto semplice sia l’idea di tendere la mano, con compassione o empatia, è un atto di coraggio. È un gesto così piccolo che può creare un ponte davvero grande”, ha raccontato il regista all’agenzia Dire.