Stefano De Martino e Valentina Romani le voci di ‘Elemental’: “Superiamo i pregiudizi”

ROMA – Una storia sul potere salvifico dell’amore. Una storia sugli opposti che si attraggono. Una storia per coloro che hanno sacrificato e rischiato tutto per un sogno.

Il 21 giugno debutta al cinema con The Walt Disney Company Italia ‘Elemental’, insieme al nuovo cortometraggio Pixar ‘L’Appuntamento di Carl’ (con Carl Fredricksen e il suo adorabile cane parlante Dug, introdotti nel film Pixar vincitore del premio Oscar ‘Up’).

ELEMENTAL, LA STORIA

Il nuovo film Disney e Pixar diretto da Peter Sohn è ambientato a Element City dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme. La storia introduce Ember (doppiata da Valentina Romani), una giovane fiamma incontrollabile. Lavora nel negozio dei suoi genitori che, per lei, hanno fatto tanti sacrifici. Ma il suo sogno non è prendere in eredità il negozio. La sua creatività si accende lavorando il vetro. Ma non ha il coraggio di inseguire ciò che desidera per paura di deludere i genitori. Un giorno la sua strada incrocia quella di Wade (doppiato da Stefano De Martino), che rappresenta l’elemento acqua. Al contrario di Ember, è sensibile, empatico e sdolcinato. L’amore tra i due mette alla prova le convinzioni sul mondo in cui vivono.

ELEMENTAL, IL REGISTA PETER SOHN: “È LA MIA STORIA”

“Questo film trae ispirazione dalla mia esperienza personale. I miei genitori hanno fatto dei grandi sacrifici per me e per mio fratello. Dalla Corea sono arrivati a New York, non parlavano inglese”, ha ricordato il regista durante la conferenza stampa al The Space Cinema Moderno di Roma. “Ho attinto anche dalla mia storia d’amore, mia moglie non è coreana. Gli opposti si attraggano”, ha proseguito il regista. “Come è successo con il team di lavoro. Nella storia confluiscono i background di professionisti coreani, indiani, messicani ed europei”, ha aggiunto.

ELEMENTAL, STEFANO DE MARTINO E VALENTINA ROMANI: “SUPERIAMO I PREGIUDIZI”

“Il doppiaggio è stato faticoso. A fine sessione avevo la voce così impostata che ne ho approfittato per mandare messaggi vocali nelle chat di lavoro“, ha raccontato Stefano De Martino con ironia. “Questo film è magico, normalizza un argomento saturo in questo momento (scontri culturali, ndr). Qui si parla di disuguaglianze in maniera sana. È una storia che non insegna nulla, ma normalizza. È stato bello farne parte”, ha concluso il conduttore.

Anche per Valentina Romani, star di ‘Mare Fuori’ e figlia di Nanni Moretti nel film ‘Il sol dell’avvenire’ “è stato un viaggio magico, un sogno che si realizza. Io sono cresciuta con i film Disney e Pixar come ‘Toy Story’. Io mi sento molto vicina al mio personaggio anche perché ho il fuoco nei capelli, sono ramati”. Per la giovane attrice “è stata un’esperienza nuova da quello che faccio di solito”. Ma è anche “una lente di ingrandimento sui pregiudizi. Emeber e Wade hanno paura di toccarsi, invece bisognerebbe buttarsi nelle cose e cercare di abbattere il pregiudizio“, ha concluso Romani.

ELEMENTAL, SERRA YILMAZ: “GLI INCOMPATIBILI POSSONO STARE INSIEME GRAZIE ALL’AMORE”

Nel cast vocale c’è anche l’attrice feticcio di Ferzan Ozpetek, Serra Yilmaz. “Per l’età non si direbbe che sono cresciuta con i film Disney. In particolare con ‘Fantasia’”, ha raccontato l’attrice. “Oggi abbiamo tanti problemi in tema migranti, che non sono accettati. Ma sono stati costretti a lasciare il loro Paese per le guerre o per problemi ambientali. Ma questo film- ha proseguito Yilmaz- mostra come gli incompatibili possono stare insieme grazie all’amore“.

MR. RAIN NELLA COLONNA SONORA DI ELEMENTAL

Il film è accompagnato dalla colonna sonora di Thomas Newman che include ‘Per sempre ci sarò’, interpretato da Mr. Rain che ne ha curato anche l’adattamento. Nella versione originale, con il titolo ‘Steal the Show’, il brano è interpretato dal cantautore, produttore e polistrumentista multi-platino Lauv. “Per me è stato un sogno lavorare a questo brano sia perché sono cresciuto con Disney e Pixar sia perché sono un grande fan di Lauv“, ha raccontato l’artista, in gara all’ultimo Festival di Sanremo con ‘Supereroi’. “Dovrei dire la pioggia, l’acqua, ma il mio elemento preferito è diventato il fuoco dopo aver visto il film“, ha svelato il rapper. “I miei genitori mi hanno supportato sempre nella mia carriera musicale, non li ringrazierò mai abbastanza”, ha concluso Mr. Rain.

Il cinema può cambiare il mondo? “Il cinema ha cambiato il mio mondo. Il potere del cinema e della condivisione in sala è forte. Mamma – ha ricordato Sohn – mi portava al cinema anche se non sapeva parlare inglese. Le traducevo i film. Quando abbiamo visto ‘Robin Hood’ con Kevin Costner non è servita la mia traduzione. Mia madre ha capito tutto grazie alla potenza della storia, della musica e delle emozioni”. Per Romani “il cinema è in grado di sfondare tanti muri. Alcune storie possono essere salvifiche. Magari non possono cambiare il mondo, ma i mondi di qualcuno sì“.