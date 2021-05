Tg Lazio, edizione del 20 maggio 2021

NEL LAZIO CALANO POSITIVI E DECESSI: AL VIA NUOVO OPEN DAY

Nel Lazio tutti gli indicatori legati al Covid sono in discesa. Nuovi casi, decessi e ricoverati in terapia intensiva. Il numero dei focolai è passato da 236 a 165, l’RT è in calo, l’incidenza per 100.000 abitanti è scesa intorno a 70. “Un segnale importante- ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato- che significa che la campagna vaccinale sta dando i risultati”. Per abbattere ancora di più la circolazione del virus questo weekend è previsto il secondo Open Day AstraZeneca Over 40. Da oggi prenotazioni aperte per i nati dal 1981. Si può utilizzare l’app dedicata Ufirst.

COMUNALI, ENDORSEMENT MARINO A CAUDO E AVVIO CAMPAGNA BATTAGLIA

Entrano nel vivo le campagne elettorali dei candidati in vista delle primarie del centrosinistra. Oggi Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, ha ricevuto il sostegno dell’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. “Per essere sindaco di questa città bisogna avere una visione, quella di Giovanni Caudo” ha detto l’ex sindaco Dem. Partita anche la campagna di Imma Battaglia, candidata per ‘Liberare Roma’. “Io sono lesbica, di sinistra e non faccio parte del potere- ha detto- Riportiamo la bellezza in questa città stuprata da uomini e negli ultimi tempi anche dalle donne”.

ROMA, SMANTELLATO A BOCCEA DRIVE-IN DELLA DROGA: 4 ARRESTI

Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno smantellato questa mattina un ‘drive in’ della droga nella zona di Boccea. Il blitz ha portato all’arresto di quattro persone. La droga, in particolare cocaina, veniva venduta attraverso un metodo particolare: dopo aver fissato un appuntamento nei pressi del condominio di residenza degli arrestati questa veniva consegnata senza necessità di far scendere dall’auto o dallo scooter gli acquirenti, in modo tale da non destare sospetti.

FALLITA AZIONE NOTTURNA ESTREMA DESTRA CONTRO CINEMA TROISI

Questa notte alcuni giovani di estrema destra hanno tentato di mettere in atto un’azione intimidatoria contro il Cinema Troisi, gestito dai Ragazzi del Cinema America. “Impavidi militanti della ‘Gioventù Nazionale’- hanno denunciato i ragazzi- alcuni sprovvisti di mascherine, hanno provato ad affiggere uno striscione sulla facciata d’ingresso. Un’azione inquietante che arriva la notte precedente al processo ai militanti di Casapound per le aggressioni ai ragazzi che indossavano la maglia del Piccolo America del 2019”. Solidarierà da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.