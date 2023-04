Chi è Mario Natangelo, autore della vignetta ‘scandalo’ con la sorella di Meloni

ROMA – Condanna bipartisan dal mondo della politica, ma anche il plauso di un esperto di satira come Vauro Senesi. Non si può certo dire che la vignetta sulla ‘sostituzione etnica’ di Mario Natangelo sia passata inosservata. Nell’immagine satirica, pubblicata da ‘Il Fatto Quotidiano’, la sorella di Giorgia Meloni, Arianna, è ritratta a letto con un uomo di colore. La donna è la moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, le cui dichiarazioni su denatalità e sostituzione etnica tengono banco da giorni.

CHI È MARIO NATANGELO

Classe 1985, origini napoletane, Natangelo è un giornalista professionista autore, oltre che di vignette pungenti, anche di libri come ‘I peggio stronzi – la mia guerra quotidiana tra satira, giornalismo e politica’, ‘Pensavo fosse amore invece era Matteo Renzi‘ e ‘Napolitano! Sesso Moniti e Rock’n’roll’. Con Vauro, che ha dichiarato oggi di voler lasciare proprio a Natangelo il testimone, ha realizzato la raccolta di vignette ‘2012 con loden’, con prefazione di Marco Travaglio.

“Ho vissuto ad Alicante, in Spagna, e poi mi sono trasferito a Roma. Ho disegnato e pubblicato reportage grafici dalla Spagna, l’Egitto, l’Ucraina, la Lapponia, la Svezia, il Belgio, l’Ungheria, l’Austria, la Francia, la Danimarca, Russia, Mongolia, Cina, Giappone, Norvegia, Argentina, Cile e altri posti tipo così.

Ho pubblicato online 4 diari di viaggio: ‘Ora dove sei – un vignettista sulla trasnmongolica’? nel 2019, ‘Somewhere in Italy – un vignettista in cammino in Italia’ nel 2020, ‘Ghiaccio – un vignettista verso Capo Nord’ nel 2021 e ‘Ultime dalla terra – un vignettista in Patagonia’ nel 2022″, si legge sul sito di Natangelo, nella parte dedicata alla sua biografia.

Fin dal primo numero di ‘Il Fatto Quotidiano’, nel 2009, Natangelo ha firmato almeno una vignetta al giorno per il giornale di Travaglio. Nello stesso anno ha iniziato una collaborazione con Smemoranda, ma nel suo passato c’è anche la rivista Linus.

“Mi mancano tre esami alla laurea in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli- si legge ancora nella descrizione che Natangelo fa di sé online- Ho ricevuto il 40° Premio per la satira politica di Forte dei Marmi, il Premio per la Satira Galantara e il ‘Premio del Pubblico’ dalla rivista Internazionale e dalla Commissione Europea. Sono stato autore in mostra per diverse edizioni al Salone internazionale del fumetto Comicon di Napoli. Ho esposto al Museo d’arte contemporanea MADRE di Napoli”.

(Foto da https://natangelo.it/)