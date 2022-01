Tg Cultura, edizione del 20 gennaio 2022

IL PROGETTO VENTOTENE SARÀ INTITOLATO A DAVID SASSOLI

Sarà intitolato a David Sassoli il Progetto Ventotene per il recupero del carcere di Santo Stefano. La proposta, lanciata dalla commissaria straordinaria del Governo Silvia Costa d’intesa con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, è stata approvata dal premier Mario Draghi. Il Progetto prevede la realizzazione di una Scuola di Alti pensieri. “Sarà un modo per tracciare una linea ideale con il passato, tra due momenti di rinascita del progetto europeo, di cui David Sassoli è stato appassionato protagonista”, ha detto Draghi.

FATTURATO RECORD DEI LIBRI NEL 2021: VALORE A 1,5 MILIARDI

Il mercato del libro segna un record assoluto nel 2021: il valore delle vendite rilevate sfiora il miliardo e mezzo di euro. In base all’elaborazione GfK per Adei, il numero di copie vendute cresce del 16,6% e il valore del mercato a prezzo netto di copertina progredisce del 14,7%. All’andamento del mercato contribuiscono tutti i principali generi editoriali; i libri per bambini e ragazzi crescono del 12% in volume, mentre la saggistica e la manualistica registrano un aumento delle copie vendute rispettivamente del 10% e del 26%. Bene anche gli editori indipendenti che raggiungono il 43% del mercato in copie.

LA COLLEZIONE MARCHINI IN MOSTRA ALL’ACCADEMIA DI SAN LUCA

L’impegno politico e imprenditoriale, la passione per Roma e per l’arte. Nelle sale dell’Accademia di San Luca, nella Capitale, la mostra dal titolo ‘Una storia nell’arte’ racconta il legame della famiglia Marchini con il collezionismo. A ingresso gratuito fino al 22 aprile e coordinata da Gianni Dessì, l’esposizione presenta oltre 130 opere di artisti vicini ai Marchini, tra i quali Giacomo Balla, Giorgio De Chirico, René Magritte, Pablo Picasso, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Carla Accardi.

IN VENDITA PER 24 MILIONI DI EURO IL TEATRO ELISEO

Il Teatro Eliseo è ufficialmente in vendita. L’annuncio appare sul sito della nota agenzia immobiliare Engel&Volkers al prezzo di 24 milioni di euro. “Storico complesso teatrale nel cuore di Roma”, si legge sul sito che specifica le caratteristiche dell’immobile: 60 locali, 25 bagni e cinquemila metri quadrati di superficie commerciale. “Siamo l’unico teatro in Italia che ha avuto sovvenzioni ridicole. Se vogliamo risanare il teatro italiano facciamo un anno zero: diamo a tutti le stesse possibilità”, ha detto Luca Barbareschi.