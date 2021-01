VIDEO | Arrivato a Trieste Big John, triceratopo millenario gigantesco

di Micol Brusaferro

TRIESTE – Nei giorni scorsi è arrivato a Trieste Big John, uno dei più grandi triceratopi mai rinvenuti al mondo. Sarà preparato dalla Zoic, ditta triestina conosciuta a livello internazionale nell’ambito della paleontologia, specializzata nell’estrazione e lavorazione dei resti fossili. In questi giorni i contenitori di gesso sono stati aperti, per portare alla luce le ossa e i resti recuperati negli Stati Uniti. Big John, con le sue grandi corna, è una tipica specie dell’attuale America del Nord, risalente al Cretaceo superiore (tra i 68 e i 95 milioni di anni fa). Quello che verrà ricostruito a Trieste ha un cranio stimato in oltre due metri e mezzo di lunghezza per quasi due metri di larghezza, è stato trovato in un giacimento fossilifero degli Stati Uniti ed è arrivato in Italia a pezzi, ancora custodito negli speciali imballaggi fatti di bende gessate. È iniziato ora il lungo lavoro di apertura dei contenitori, di pulizia delle ossa e di restauro delle parti mancanti.

Per la prima volta la Zoic darà la possibilità al pubblico di assistere alle varie operazioni, quando le misure di sicurezza legate alla pandemia lo consentiranno. “Vogliamo offrire a Trieste- spiega alla Dire il titolare della Zoic, Flavio Bacchia- uno spettacolo indimenticabile. Da sempre siamo impegnati a condividere con gli appassionati o i semplici curiosi la nostra peculiare attività e speriamo che anche questa volta ci sarà modo di mostrare il lavoro finito, prima che Big John si incammini per la sua destinazione finale, che con ogni probabilità sarà qualche famoso museo internazionale”.

