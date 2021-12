Pubblicato il dossier sul paesaggio e la cultura degli alpini

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 19 dic. – “Il paesaggio alpino incontra la cultura. Patrimonio culturale e paesaggio per un nuovo turismo alpino”: è il titolo di un volume che raccoglie gli atti della conferenza internazionale “Alpine landscape meets culture, cultural heritage and landscape for a new alpine tourism”, organizzata da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre 2020 in attuazione delle decisioni della 15esima conferenza dei ministri delle Alpi.

Il volume è realizzato a cura della Regione Valle d’Aosta e della delegazione italiana alla Convenzione delle Alpi del ministero della Transizione ecologica, con l’assistenza scientifica di Eurac research e della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.

In occasione della Giornata internazionale della montagna 2021, sono state messe a disposizione di ricercatori, professionisti, esperti e società civile riflessioni ed esperienze a livello alpino sul turismo di montagna e le sue relazioni con la cultura, dalle opportunità delle convenzioni dell’Unesco, con un focus sul progetto di candidatura del Monte Bianco promosso dall’Espace Mont-Blanc, alla dimensione culturale del paesaggio alpino fino all’evoluzione del turismo montano con puntuali riferimenti al contesto pandemico. La pubblicazione si può scaricare gratuitamente al link http://www.greeneconomy-ccapp.it/ALMCC2020/?page_id=5614.