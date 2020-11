Tg Cultura, edizione del 19 novembre 2020

– CDP ENTRA IN CINECITTÀ: STUDIOS ROMANI HOLLYWOOD D’EUROPA

Cinecittà potrebbe diventare la nuova Hollywood d’Europa grazie all’ingresso di Cassa depositi e prestiti. Un’operazione che raddoppierebbe gli spazi attualmente occupati dagli studios romani grazie all’aggiunta di un’area di proprietà di Cassa depositi e prestiti che confina con Cinecittà. “Stiamo costruendo le condizioni per un salto di qualità assoluto: una grande operazione industriale per l’Italia e per Roma. Non è fuori luogo parlare di Hollywood europea”, ha commentato il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, annunciando la novità.

– AL VIA LA XV EDIZIONE DEL NATIONAL GEOGRAPHIC FESTIVAL

‘Ottimismo e Scienza’: la XV edizione del National Geographic Festival delle Scienze non ha rinunciato al suo tema e da lunedì 23 a domenica 29 novembre i canali social e il sito dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e del National Geographic ospiteranno dialoghi, riflessioni e incontri. Nel corso degli oltre 130 eventi – 70 dei quali dedicati alle scuole – i 160 relatori coinvolti esploreranno i grandi temi dell’attualità per dimostrare e raccontare come progresso tecnologico, scientifico e sociale vadano di pari passo con una visione del presente saldamente ancorata al reale, ma mai priva di fiducia nel futuro.

– 25 FILM IN CORSA PER RAPPRESENTARE L’ITALIA AGLI OSCAR

Da Le sorelle Macaluso di Emma Dante a Tornare di Cristina Comencini, da Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores a Pinocchio di Matteo Garrone, sono in tutto 25 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award dei 93esimi Academy Awards. La commissione di selezione, istituita presso l’Anica su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il prossimo 24 novembre 2020. L’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

– 10 CITTÀ FINALISTE PER LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022



Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. Sono le dieci città entrate nella short list per l’assegnazione del titolo Capitale italiana della cultura 2022. Le finaliste dovranno presentare al Mibact i propri dossier il 14 e il 15 gennaio, poi la Giuria, presieduta da Stefano Baia Curioni, indicherà il progetto più idoneo entro il 18 gennaio per l’attribuzione del titolo da parte del Consiglio dei ministri.