A Campobasso 45 access point gratuiti con ‘Wi-Fi Area Urbana’

CAMPOBASSO – E’ stato presentato questa mattina, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio a Campobasso, il progetto ‘Wi-Fi Area Urbana’. All’appuntamento, il sindaco del capoluogo molisano, Roberto Gravina e il sindaco del Comune di Ripalimosani, Marco Giampaolo. A illustrare le funzionalità del progetto l’ingegner Francesco Amorosa, della società Afa Systems, e Angelo Palladino, responsabile del progetto.

WI-FI AREA URBANA RETE CONFEDERATA DI LUOGHI PUBBLICI

“Wi-Fi Area Urbana è una rete confederata di luoghi pubblici in cui i cittadini potranno usufruire gratuitamente del servizio di connettività alla rete Internet”, ha spiegato Gravina. “Realizzata con finanziamenti della Regione Molise con il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), prevede un totale di 45 access point distribuiti nei territori comunali di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani. Comuni che, con il protocollo d’intesa del 21.07.2017 hanno costituito l’Area Urbana di Campobasso”. Il progetto, con Campobasso come capofila, “ha portato alla realizzazione di una infrastruttura di rete aggregante che garantisca la gestione integrata dei luoghi pubblici in cui i cittadini potranno usufruire gratuitamente del servizio di connettività alla rete Internet”.

REGISTRAZIONE UTENTE IN MANIERA AUTOMATIZZATA

“Con riferimento al sistema di identificazione dell’utente viene adottato un approccio federato che permetterà ai soggetti registrati di usufruire del servizio di accesso alla rete Internet da qualsiasi HotSpot installato nell’Area Urbana. – hanno spiegato i tecnici – La registrazione dell’utente avverrà in maniera automatizzata. Sarà garantita la consegna della password con identificazione certa del soggetto richiedente mediante l’utilizzo del servizio di Short Message della telefonia mobile”.

QR CODE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’

In varie zone della città si troveranno quindi, a breve, delle targhe che indicheranno la possibilità di accedere al servizio Wi-Fi Area Urbana, e che avranno come identificativo un codice QR. Ogni zona presenterà inoltre un QR code con un colore diverso, che rimanderà informazioni specifiche sul luogo in cui ci si trova. Per utilizzare il Servizio il cittadino dovrà connettere il proprio dispositivo alla rete “Wi-Fi Area Urbana”. A seconda di dove si troverà, verrà accolto da specifiche pagine di benvenuto. Per iniziare a navigare su Internet e utilizzare gli altri servizi bisogna creare il nome utente, seguendo le istruzioni dopo avere cliccato sul pulsante “Registrati”. Se si è già utente di WiFi Italia o di Eduroam, si verrà riconosciuti automaticamente e si potrà navigare senza registrarti.

SUL SITO DEL COMUNE DI CAMPOBASSO I PUNTI DI ACCESSO

Sul sito del comune di Campobasso, si possono trovare informazioni sui diversi punti di accesso disponibili del sistema Wi-Fi area Urbana https://www.comune.campobasso.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20283

