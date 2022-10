Torna a Campobasso la “Settimana del buon invecchiamento”

CAMPOBASSO – “Dopo due anni di interruzione dovuti alla pandemia riprende la Settimana del Buon Invecchiamento, evento promosso dall’Amministrazione comunale di Campobasso tramite l’assessorato alle Politiche per il Sociale, in collaborazione e condivisione con i presidenti dei Centri Sociali Anziani”. L’annuncio dalla presidente della commissione consiliare delle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Rosanna Coccagno, nel corso della riunione odierna dove è stato presentato anche il calendario degli appuntamenti.

DAL 17 AL 22 OTTOBRE INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO

“Da lunedì 17 a sabato 22 ottobre – ha spiegato Coccagno – si svolgeranno una serie di attività ed eventi di sensibilizzazione, informazione e promozione del benessere psico-fisico affinché si possa prevenire l’isolamento e il decadimento cognitivo e si realizzi una più incisiva forma di difesa della salute grazie alla pratica sportiva nell’età adulta”.

SPORT, CULTURA E DIVERTIMENTO PER VIVERE AL MEGLIO LA TERZA ETA’

Il programma della Settimana è estremamente variegato. Si parte lunedì 17, alle 10:30, con il laboratorio “Filo benessere e allenamento del pensiero” in collaborazione con l’Associazione Molisana Malati di Alzheimer) presso il C.S.A “L’iniziativa”, in via Emilia 2. A seguire, martedì 18, alle 10:30, l’incontro “Giornata del benessere”, al C.S.A “Nicolino Scarano”, in via Gramsci 13,. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16:30, è il torneo di burraco presso C.S.A “L’Amicizia” di via Verga 2. Da segnalare, il 19 ottobre, la gita all’Area archeologica di Altilia e Fonderia Marinelli di Agnone. La giornata di giovedì 20 , alle 10:30, sarà dedicata alla “Festa dello sport over 65” e, alle 17, spazio al “Karaoke”. Sabato 22 ottobre, alle 17, la settimana del Buon Invecchiamento si concluderà con “Canti, balli e rappresentazioni teatrali”, presentati dai C.S.A. del Comune di Campobasso presso il palazzo dell’ex GIL.

SETTIMANA A CONTRASTO DELLA SOLITUDINE

“Gli eventi programmati per questa edizione della Settimana del Buon Invecchiamento – ha commentato in commissione la consigliera del MoVimento 5 Stelle, Sonia Gianfelice – mirano, in modo preciso, al contrasto alla solitudine e all’isolamento e a promuovere il benessere biopsicosociale; in questo senso vanno rimarcate, positivamente, le attività che quest’anno sono state inserite in calendario, come la gita culturale e i laboratori intesi a stimolare un dialogo autentico, avendo, come punto fisso, il tema del rapporto intergenerazionale. Un plauso per quanto si è deciso di proporre per la prossima settimana, va fatto a tutti i Centri Sociali Anziani della città che hanno operato per realizzare queste iniziative”.

