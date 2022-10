A Campobasso si vota l’idea da finanziare con 35mila euro stanziati nell’ambito del Bilancio partecipato

CAMPOBASSO – Ammonta a 35mila euro la somma destinata dal Comune di Campobasso per finanziare, nell’ambito del bilancio partecipato, il progetto che, tra gli otto presentati all’attenzione dell’Amministrazione, risulterà il più votato dai cittadini. Di questo e delle particolarità dello strumento del bilancio partecipato si è parlato oggi nel corso della conferenza stampa indetta dall’Amministrazione comunale per presentare i progetti pervenuti e le modalità di voto che verranno predisposte per permettere ai cittadini di scegliere quello che riterranno il più adatto alle esigenze della comunità.

All’incontro hanno parteciperanno il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina; l’assessora al Bilancio, Giuseppina Panichella; il dirigente del settore Bilancio, Nicola Sardella; la presidente della commissione consiliare Bilancio, Giuseppina Di Iorio.

SINDACO: STRUMENTO CHE PERMETTE COINVOLGIMENTO CITTADINI

“Con il bilancio partecipato – ha affermato Gravina – rendiamo concreto il confronto con le proposte e le attese che la stessa cittadinanza porta all’attenzione di noi amministratori. Si tratta, inoltre, ed è bene sottolinearlo, di uno specifico indirizzo operativo che abbiamo elaborato attraverso il nostro Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e che faceva parte del nostro programma elettorale. Insomma, un intendimento che anche politicamente avevamo ben chiaro sin dall’inizio di voler attivare e raggiungere e che siamo riusciti a rendere possibile grazie al lavoro dell’assessora al Bilancio, Giuseppina Panichella, di tutta la struttura comunale coordinata dal nostro dirigente dottor Nicola Sardella e dal lavoro svolto in Commissione Bilancio dalla presidente Giuseppina Di Iorio. Abbiamo elaborato uno strumento che permette il coinvolgimento dei cittadini, in modo diretto, nella gestione della cosa pubblica e che può servire – ha concluso Gravina – ad assicurare una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili ponendo tutti noi davanti a scelte da compiere in maniera sempre più consapevolmente e responsabile”.

